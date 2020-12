Cosa accadrà nella prossima puntata di Daydreamer – Le ali del sogno. Quando andrà in onda la soap opera turca? Dovremo davvero aspettare il giorno di Santo Stefano per vedere un nuovo episodio? Ecco tutte le anticipazioni sulla soap opera turca che vede fra i protagonisti Can e Sanem. Cerchiamo inoltre di comprendere cosa accadrà nel palinsesto Mediaset – ed in particolar modo la programmazione di Canale 5 – durante le Feste di Natale.

Quando andrò in onda Daydreamer – Le ali del sogno?

Partiamo dalle news che stanno tenendo con il fiato sospeso centinaia e centinaia di telespettatori. E’ vero che Daydreamer – Le ali del sogno andrà in onda solo il giorno di Santo Stefano? Per ora le news sulla soap opera turca con protagonista Can Yaman ci annunciano un cambio di programmazione all’interno del palinsesto di Canale 5. La programmazione delle Feste pare un cantiere ancora aperto. Soap e film si alterneranno per tener compagnia a tutto il pubblico dell’ammiraglia. Non sono ancora chiari però quali saranno i veri protagonisti dei prossimi pomeriggi. Cerchiamo dunque di fare chiarezza.

Dal 20 dicembre 2020, a quanto pare, terminerà il consueto appuntamento domenicale con Daydreamer. Per dirla tutta, dunque, quello di domenica 13 dicembre è stato l’ultimo pomeriggio domenicale insieme a Can. Cosa andrò in onda al suo posto? Ebbene con l’assenza di Domenica Live, Barbara d’Urso ha infatti dato appuntamento al 10 gennaio, Canale 5 si ritroverà con un grosso ‘buco’ da coprire. Visto il periodo, però, pare che ad andare in onda saranno tipici film natalizi adatti a tutta la famiglia.

Proprio per il 20 sono in programma, ad esempio: Il regalo più bello e Un Natale stellato.

Dal 21 dicembre 2020, invece, non vi saranno anche Uomini e Donne e Pomeriggio 5. Dal lunedì al venerdì si alterneranno soap e film natalizi. In un primo momento si era pensato che Daydreamer potesse così ritornare a tener compagnia ai telespettatori. A quanto pare sono state però prese decisioni diverse. Quando andrò in onda la soap turca? A quanto pare Can Yaman tornerà a riprendersi il sabato pomeriggio durante le vacanze natalizie degli alunni della scuola di Amici 20. La collocazione di Daydreamer – Le ali del sogno sarà quella del sabato pomeriggio.

Anticipazioni Daydreamer – Le ali de sogno: un brutto incidente

Cosa accadrà nella prossima puntata? Polen si porterà via Can. Quest’ultimo deciderà di andare a lavorare nei Balcani. Sanem, disperata, si licenzierà dall’agenzia. Tutti i suoi colleghi la rimpiangeranno, ma quest’ultima sembrerà più che mai decisa.

Nel destino di Sanem arriverà Yigit a causa di un evento molto traumatico. Sarà quest’ultimo ad investirla con l’auto. Preoccupato per l’accaduto Yigit l’accompagnerò in ospedale e rimarrà al suo fianco ad assisterla tutto il tempo, fino al ritorno a casa. Il giorno della dimissioni sarà sempre colui che l’ha investita a riportarla dai suoi genitori e Can impazzirà di gelosia.

Il giovane editore prenderà il posto del bel fotografo e pubblicitario?