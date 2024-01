Torna con un nuovo appuntamento “Da noi… a Ruota Libera”, il programma condotto da Francesca Fialdini e realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, in onda domenica 28 gennaio alle 17.20 su Rai1.

“Da noi… a Ruota Libera” con Francesca Fialdini: anticipazioni e ospiti – 28 gennaio 2024

In ogni puntata, gli ospiti sono chiamati a reagire ai diversi spunti che vengono forniti loro, sollecitati anche dalla “ruota” che fornisce indizi, ricordi, rivelazioni, momenti di gioco e di spettacolo, creando un’atmosfera che fa del programma il “late-show” della domenica pomeriggio. “Da noi a ruota libera” è un racconto di storie attraverso le emozioni, i sorrisi, la leggerezza ma anche l’emancipazione e il riscatto di chi ha saputo far girare la ruota della vita.

Ospiti di puntata

In studio arriveranno: Nancy Brilli, uno dei volti più amati dello spettacolo italiano, attrice in tv, teatro e al cinema, vincitrice di un David di Donatello; i Gemelli di Guidonia, il trio di fratelli protagonisti di numerosi programmi tv, alla guida – insieme a Ema Stokholma – di “Happy Family”, il programma di intrattenimento in onda tutti i pomeriggi su Rai 2 e Radio2; Martina Stella, tra i protagonisti de “La Lunga Notte” – la serie in onda dal 29 gennaio in prima serata su Rai 1 – che racconta le tre settimane precedenti la notte tra il 24 e il 25 luglio 1943, in cui si svolse l’ultima riunione del Gran Consiglio e che segnò la fine del regime fascista. In chiusura, la storia di Ornella Maccioni e Cinthya Janeth Sajaverde Osorio, due sorelle di origini peruviane che, dopo l’adozione di Ornella, si sono ricongiunte.

Dove vedere il programma Da noi… a Ruota Libera: in onda su Rai 1 e in streaming su RaiPlay

“Da Noi… a Ruota Libera” è un programma di Massimo Piesco, Gaspare Baglio, Serena Castana, Francesca Fialdini, Ernesto Marra, realizzato da Direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, con la regia di Elisabetta Pierelli. Produttore esecutivo Rai Monica Gallella. “Da Noi… a Ruota Libera” si conferma un luogo dove vivere e condividere emozioni, sorrisi, momenti di ascolto reciproco, dove è possibile parlare e raccontarsi senza barriere e giudizi. Oltre che su Rai1, è possibile vedere la puntata anche in streaming sul portale RaiPlay.