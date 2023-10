Domenica 29 ottobre, alle 17.20 su Rai1, nuovo appuntamento con Francesca Fialdini e “Da noi… a Ruota Libera”, il programma dove le storie di volti noti dello spettacolo, del cinema e della musica si intrecciano con quelle e quelle si persone comuni che hanno saputo far girare la loro ruota nel verso giusto.

“Da noi… a Ruota Libera” con Francesca Fialdini: anticipazioni e ospiti – 29 ottobre 2023

In ogni puntata, gli ospiti sono chiamati a reagire ai diversi spunti che vengono forniti loro, sollecitati anche dalla “ruota” che fornisce indizi, ricordi, rivelazioni, momenti di gioco e di spettacolo, creando un’atmosfera che fa del programma il “late-show” della domenica pomeriggio. L’obiettivo di “Da noi… a Ruota Libera” è quello di raccontare, attraverso gli ospiti e le loro storie, anche la società, attraverso molteplici linguaggi, che vanno dall’intrattenimento leggero a un più profondo confronto umano di diverse sensibilità. “Fil Rouge” delle storie, tanto dei personaggi più noti quanto delle persone comuni, è la forza di volontà che determina piccole e grandi rivoluzioni nel privato e nel collettivo.

Ospiti di puntata

In questa puntata, si racconteranno a Francesca Fialdini: Franco Nero, attore, sceneggiatore, regista e produttore, vera e propria icona del panorama cinematografico nazionale e internazionale; Elisa Isoardi, conduttrice di numerose trasmissioni, quest’anno alla guida di “Linea Verde Life” su Rai 1 insieme a Monica Caradonna; Paola Minaccioni, attrice poliedrica, che è tra i protagonisti de “La Guerra del Tiburtino III”, il film presentato in anteprima nella sezione “Alice nella Città” della Festa del Cinema di Roma, in sala dal 2 novembre. E, infine, ci sarà Miss Swirl, nome d’arte di Sara Meucci, modella internazionale che fin da giovanissima ha dovuto imparare a convivere con la Tricotillomania – un disturbo che porta a strapparsi capelli, sopracciglia, ciglia – ma grazie a un cammino straordinario di accettazione, e smettendo di inseguire gli standard omologati di bellezza, oggi è diventata un esempio e di ispirazione per molti.

Dove vedere il programma Da noi… a Ruota Libera: in onda su Rai 1 e in streaming su RaiPlay

“Da Noi… a Ruota Libera” è un programma di Massimo Piesco, Gaspare Baglio, Serena Castana, Francesca Fialdini, Ernesto Marra, realizzato da Direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, con la regia di Elisabetta Pierelli. Produttore esecutivo Rai Monica Gallella. “Da Noi… a Ruota Libera” si conferma un luogo dove vivere e condividere emozioni, sorrisi, momenti di ascolto reciproco, dove è possibile parlare e raccontarsi senza barriere e giudizi. Oltre che su Rai1, è possibile vedere la puntata anche in streaming sul portale RaiPlay.