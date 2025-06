Un finale di stagione decisamente fuori dagli schemi per Da noi… a ruota libera, il programma della domenica pomeriggio di Rai1. Nell’ultima puntata, Francesca Fialdini ha abbandonato la sua consueta postazione di padrona di casa per vestire i panni dell’intervistata. A guidare il racconto, in una conduzione inedita e coinvolgente, è stato Nek, al secolo Filippo Neviani.

Francesca Fialdini: Un viaggio emotivo tra fede, amore e ascolto

La puntata si è trasformata in un vero e proprio viaggio emozionante e sincero, con al centro la storia personale di Francesca Fialdini. La conduttrice ha condiviso una confessione intima, svelando il ruolo centrale della fede nella sua vita:

“Ad Assisi ho trovato delle risposte – ha raccontato – Le mie priorità si sono rovesciate. La fede è questo: uno sguardo luminoso sugli altri, che dà a ciascuno l’importanza che merita”.

Un altro tema toccante è stato quello dell’amore, vissuto non come una favola da copertina, ma come una scelta quotidiana di presenza e verità:

“Certo che c’è l’amore! Ma non aspettatevi le favole: l’amore vero si costruisce nei gesti. Chi ti ama davvero, ti cerca, ti include, si prende cura di te”.

Un pensiero speciale ai giovani

Francesca Fialdini ha anche condiviso una riflessione forte e lucida sul disagio delle nuove generazioni, spesso lasciate ai margini del dibattito pubblico:

“I giovani oggi sono tra i più esclusi. Ci stanno urlando che hanno bisogno di amore infinito, di sentirsi visti, considerati, ascoltati”.

Il debutto in Rai e i messaggi d’affetto

Non è mancato il ricordo del debutto ufficiale in Rai, con la chiamata per Unomattina:

“Ero emozionatissima, non riuscivo nemmeno a parlare. Ricordo le parole del direttore di allora, Giancarlo Leone: ‘È un bene. Trasformerai la paura in tenacia’”.

A impreziosire la puntata, i videomessaggi affettuosi di colleghi e amici come Bianca Guaccero, Elena Sofia Ricci, Francesco Gabbani ed Elisa Isoardi. “Il bene gratuito è la cosa che mi commuove di più”, ha detto Fialdini, visibilmente toccata.

Un addio ricco di emozione

La chiusura della puntata è stata una festa silenziosa ma densa di affetto: un abbraccio simbolico della squadra e una maglietta firmata da tutta la redazione per salutare la conduttrice. Un gesto che suggella una stagione di grande ascolto, empatia e umanità