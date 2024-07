Se vi state chiedendo come mai Cristina Parodi non si veda più in tv da qualche tempo, sappiate che non se ne sta di certo con le mani in mano, tutt’altro! Da molti anni apprezzata giornalista e conduttrice, il suo è uno dei volti più belli del piccolo schermo italiano e la sua professionalità è nota a tutti. Dopo il telegiornale e programmi di successo come Domenica In e Verissimo solo per fare un paio di nomi, la Parodi ha cambiato strada e sta coltivando l’altra sua grande passione di sempre, la moda.

Se l’abbiamo sempre vista indossare outfit impeccabili infatti, c’è un perché: Cristina non sbaglia un colpo perché la moda è per lei “pane quotidiano” fin da quando era una ragazzina. Ed ora, insieme all’amica di sempre Daniela Palazzi, ha creato il format social Crida (fusione dei loro nomi) Sorsi di Stile, di cui ha parlato ai microfoni di SuperGuidaTv.

La giornalista, oggi appagata e rampante imprenditrice e stilista, non nega che le piacerebbe approdasse in tv un giorno ed ha parlato anche di Verissimo… Ecco cosa ci ha detto.

Intervista a Cristina Parodi

Dal giornalismo alla moda come è nata l’idea di Crida Sorsi di stile, questo format social di successo e lei sogna che possa diventare un format televisivo?

Partiamo dall’inizio. Crida è nata dalla passione per la moda che ho sempre avuto e dalla mia profonda amicizia con la mia socia, che invece faceva tutt’altro. Però abbiamo sempre sognato di creare degli abiti e a un certo punto della nostra vita si sono create le condizioni per cui tutte e due potessimo farlo. Peccato che era l’estate del 2019, quindi dopo averci pensato così a lungo abbiamo debuttato sul mercato e con lo showroom a Febbraio 2020, quindi nel momento in cui la moda si fermava, quindi all’inizio è stato complicato, ma invece adesso il brand sta crescendo bene

Senta, lei è stata ideatrice e conduttrice di un programma di successo che è Verissimo, che negli anni ha mantenuto intatta la formula con l’impronta che lei le ha dato. Che cosa ne pensa del successo del programma e del fatto che è rimasto nel cuore degli italiani?

Beh, mi fa molto piacere che Verissimo continui ad essere un programma molto amato. Non è vero che la formula è rimasta invariata, perché Verissimo che facevo io era di tutt’altro genere. Era un programma quotidiano in diretta in cui ci occupavamo di cronaca e anche, ovviamente, di costume e cronaca rosa. Però diciamo che ho iniziato con Verissimo questa formula dell’infotainment che poi si è rivelata molto apprezzata, tanto è vero che ci sono stati tantissimi programmi che hanno ripercorso questa strada e che tutt’ora funzionano molto bene.