Il grande calcio torna in chiaro sulle reti Mediaset con le semifinali di ritorno di Coppa Italia 2026. Scopriamo insieme il calendario e la programmazione delle partite trasmesse in chiaro su Canale 5 e Italia 1.

Inter-Como, semifinale di Coppa Italia 2026 in tv: dove e quando vederla

La Coppa Italia 2026 torna in tv, in chiaro, con due appuntamenti da non perdere. Si parte martedì 21 aprile 2026 con Inter-Como, la prima semifinale di ritorno trasmessa in esclusiva assoluta dalle 20.40 su Canale 5 e in streaming su Sportmediaset.it. Dopo lo 0-0 della semifinale di andata giocata al Sinigaglia, si accendono i riflettori sullo Stadio San Siro di Milano per una partita che si preannuncia imperdibile. Da un lato c’è l’Inter allenato da Cristian Chivu che ritrova il Como di Cesc Fàbregas dopo la recente sfida di campionato di Serie A.

La semifinale di ritorno di Coppa Italia si preannuncia decisiva dopo il pareggio dell’andata per entrambe le squadra pronte a giocarsi l’accesso alla finale. Per l’Inter si profila una possibile vittoria raggiungendo così quota 10 Coppe Italia, mentre per il Como la vittoria rappresenterebbe la “prima volta” in una stagione davvero magica per la squadra.

Lazio-Atalanta, semifinale di Coppa Italia 2026 in tv: dove e quando vederla

La Coppa Italia 2026 torna in tv anche mercoledì 22 aprile 2026 dalle ore 20.40 con Lazio-Atalanta, la seconda semifinale di ritorno, ma questa volta l’appuntamento è in prima serata su Italia 1. La semifinale di andata è terminata con il risultato di 2-2 tra biancocelesti e bergamaschi pronti a giocarsi la finale in un match decisivo.

La semifinale di ritorno tra Lazio-Atalanta si gioca mercoledì 22 aprile presso la “New Balance Arena” di Bergamo con il calcio d’inizio fissato intorno alle ore 21:00. Ricordiamo che la partita è trasmessa in chiaro su Italia 1, ma tutti i tifosi e gli appassionanti di calcio potranno seguire anche in diretta streaming sul sito ufficiale di Sport Mediaset e sul sito o l’app di Mediaset Infinity.