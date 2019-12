Vincita di oltre 50.000 euro per Davide Perdon, l’attuale campione di Conto alla rovescia, in carica da due puntate. Nel nuovo appuntamento col quiz, in onda oggi, venerdì 6 dicembre 2019, l’ingegnere e papà di due gemellini ha conquistato, con merito, il montepremi finale, messo in palio nell’ultimo gioco del Time Out. “Uno dei più bravi campioni che abbiamo avuto” le parole che Gerry Scotti ha pronunciato in studio come elogio per il concorrente. Ecco il video Mediaset con le 20 risposte esatte di stasera. Qui in basso, anche l’intera puntata odierna, da rivedere in streaming on demand.