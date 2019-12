Conto alla rovescia sta per finire. La prima edizione del quiz, formata da circa 50 puntate, andrà in onda nel preserale di Canale 5 fino a domenica 5 gennaio 2020; dal successivo lunedì 6, il programma con Gerry Scotti verrà sostituito da Avanti un altro con al timone Paolo Bonolis.

Conto alla rovescia, il quiz di Canale 5 tornerà in onda con una seconda edizione migliorata

Dopo il debutto convincente e i primi campioni e vincite, sembra proprio che Conto alla rovescia non chiuderà i battenti. Il quiz di Canale 5 si rifarà e terrà, ancora una volta, compagnia ai telespettatori di Mediaset.

Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, il nuovo programma targato Banijay Italia e condotto dallo “zio Gerry” potrebbe già tornare in onda nel 2020 e con una seconda edizione migliorata.

Almeno per il momento, l’idea sarebbe quella di scommettere ancora sul format, tutto italiano, facendolo ricomparire in palinsesto a tempo debito. Peraltro, sarebbero già allo studio diverse migliorie da apportare al formato, in alcune parti ritenuto “lacunoso”.

Una riconferma in programmazione, dunque, a tratti non scontata. Gli ascolti della prima puntata (4.244.000 telespettatori ed il 20,84% di share medi) sono stati sì buoni, ma in calo se confrontati con gli ultimi dati Auditel disponibili (l’appuntamento del 15 dicembre 2019 è stato seguito, in media, da 3.035.000 spettatori, pari al 15,3%).

Conto alla rovescia per Gerry Scotti, che torna anche in prima serata con Chi vuol essere milionario?

Intanto, in questi giorni, pare che a Mediaset sia già partito anche un altro conto alla rovescia. Quello per l’atteso ritorno di Chi vuol essere milionario?, quiz l’anno scorso approdato in prima serata in occasione dei festeggiamenti per i 20 anni del format.

Stando a quanto si apprende, infatti, Gerry Scotti e i suoi collaboratori avrebbero già iniziato a lavorare alle nuove puntate, che saranno trasmesse in tv dal prossimo gennaio 2020, probabilmente al giovedì sera.

Resta, invece, da capire quale sarà la location scelta quest’anno per lo studio. Un po’ di mesi fa, Scotti raccontò di essere volato in Polonia per le registrazioni del caso. Stavolta, l’amato conduttore di Canale 5 riuscirà o no a rimanere in Italia? Vedremo.