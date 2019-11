Conto alla rovescia ha ufficialmente debuttato su Canale 5. La prima puntata di stasera, lunedì 18 novembre 2019, si è aperta con le parole di Gerry Scotti al debutto e con uno primo “countdown” per i cinque concorrenti in gara. Dopo alcune eliminazioni e manche con giochi come Passo e chiudo, Le eccezioni, Sembra ieri e Vasi Comunicanti, il padrone di casa ha chiuso la trasmissione con le ultime 20 domande del Time Out affrontate da Massimo.