Piccola modifica per il Time Out, il gioco finale di Conto alla rovescia. Dalla puntata di stasera, mercoledì 4 dicembre 2019, il timer si ferma per qualche secondo ad ogni risposta esatta fornita dal campione di turno. Il piccolo cambiamento arriva anche dopo la risposta di Gerry Scotti alle recenti polemiche, riguardanti perlopiù i tempi di lettura delle domande da parte del conduttore. Ecco il video Mediaset con le risposte date questa sera in tv dalla “prof.” di nome Francesca.