Time Out per Gerry Scotti. Prima del gioco finale di Conto alla rovescia, il concorrente prova a ribaltare i ruoli scherzando così con il conduttore ufficiale del nuovo quiz di Canale 5: “Faccio le domande io a te?“. Dunque, superato il simpatico momento, Antonio, con la passione per il canto, riesce a portare a casa il montepremi pari ad oltre 29.000 euro. Si tratta della seconda vincita in trasmissione dopo quella del precedente campione Massimo. Ecco il video Mediaset per rivedere il momento in onda ieri sera, giovedì 28 novembre 2019.