Come sono andati gli ascolti tv della prima puntata de La Ruota della Fortuna 2024 andata in onda ieri, lunedì 6 maggio 2024? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv dello storico programma condotto in questa nuova edizione da Gerry Scotti.

Auditel, ascolti tv de La Ruota della Fortuna 2024 del 6 maggio 2024 con Gerry Scotti

Esordio boom per la nuova edizione de “La Ruota della Fortuna” condotta da Gerry Scotti. Il game show, in onda per tutto il mese di maggio, ogni giorno alle 18.45 su Canale 5, per celebrare i 100 anni dalla nascita di Mike Bongiorno, è stato seguito da 3.178.000 telespettatori totali, con una share individui del 22.83% ed è risultato leader del preserale sul pubblico attivo con il 25.75% di share. “La Ruota della Fortuna” ha segnato picchi di quasi 4.000.000 di spettatori.

Le parole di Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5

Giancarlo Scheri, direttore di rete: «L’omaggio a una leggenda, Mike Bongiorno, realizzato dall’unico in grado di poterlo sostituire: Gerry Scotti. Il pubblico dell’ammiraglia Mediaset ha seguito con grande entusiasmo il ritorno de “La Ruota della Fortuna”: un momento emozionante, dedicato a un classico della storia della TV, per il quale ringrazio il grande Gerry, e i team autoriali e produttivi EndemolShine Italy e Mediaset».

La Ruota della Fortuna: il programma e la storia

La Ruota della Fortuna è un programma televisivo italiano di genere game show, versione italiana del format statunitense Wheel of Fortune, in onda sull’emittente NBC. Il debutto del format in Italia è avvenuto negli anni ottanta come gioco all’interno di alcuni contenitori di Canale 5, per poi diventare un programma autonomo su Odeon TV, in onda dal 19 ottobre 1987 al 25 giugno 1988 con la conduzione di Augusto Mondelli alias Casti.

Il programma ha raggiunto la notorietà con Mike Bongiorno, che lo ha condotto per quattordici anni in varie edizioni, andate in onda prima su Canale 5, dal 5 marzo 1989 al 29 giugno 1996, e poi su Rete 4, dal 9 settembre 1996 al 20 dicembre 2003. Il programma è tornato in onda su Italia 1 per due stagioni (dal 10 dicembre 2007 al 19 giugno 2009 con la conduzione di Enrico Papi coadiuvato da Victoria Silvstedt, già valletta nell’edizione francese) e poi di nuovo su Canale 5 (dal 6 maggio 2024 con la conduzione di Gerry Scotti coadiuvato da Samira Lui). Si tratta di uno dei pochi programmi andati in onda su tutte e tre le emittenti generaliste di Mediaset nel corso della sua storia, così come è capitato anche a Ok, il prezzo è giusto!, con il quale ha per anni condiviso la fascia preserale di Canale 5, e a Il gioco delle coppie.