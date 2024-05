Le Iene Show, il programma di approfondimento e attualità ideato da Davide Parenti e trasmesso torna in prima serata su Italia 1. Scopriamo tutti i temi, le inchieste, gli ospiti e le anticipazioni al centro della puntata di stasera, martedì 28 maggio 2024.

Le Iene puntate, le anticipazioni e gli ospiti stasera: martedì 28 maggio 2024

Martedì 28 maggio 2024 dalle ore 21.20 appuntamento con “Le Iene“, il programma ideato da Davide Parenti e condotto da Veronica Gentili con la complicità di Max Angioni su Italia 1. Nuovi ospiti in studio stasera protagonisti dei monologhi, oramai diventati uno del momento più seguito del programma. Ospiti di stasera: i cantanti Enrico Ruggeri, Noemi e Il Tre.

Ma passiamo ai servizi al centro della puntata di stasera. Nina Palmieri torna ad occuparsi dell’epidemia di citrobacter che, qualche anno fa, ha causato la morte di diversi neonati presso l’ospedale di Borgo Trento a Verona. In questi giorni nuovi casi legati a questa malattia sono scoppiati presso la struttura ospedaliera di Verona. C’è da preoccuparsi? Se da un lato l’istituto sanitario rassicura tutti precisando che la situazione è sotto controllo, l’inviata del programma ha ricevuto informazioni del tutto discordanti. Per questo motivo ha deciso di recarsi in loco per capire cosa sta succedendo davvero. Non solo, la Iena ha pure incontrato un dirigente della struttura per meglio capire cosa stia succedendo.

Le Iene, i servizi di stasera: martedì 28 maggio 2024

Nella puntata di stasera, martedì 28 maggio 2024 de Le Iene, spazio anche al servizio di Nicolò De Devitiis che si è recato a Berlino in compagnia dei Negramaro. 48 ore trascorse in compagnia della band capitanata da Giuliano Sangiorgi che si racconta a cuore aperto regalando al telespettatore e ai fan un ritratto del tutto inedito.

L’ideatore del programma è Davide Parenti. In regia Antonio Monti. Il programma può essere seguito in streaming, anche all’estero, su www.iene.it.