Il conto alla rovescia per sapere chi si aggiudicherà l’ambita statuetta dorata è iniziato. L’appuntamento con la 94esima edizione degli Academy Awards è infatti per le prossime ore e la cerimonia, che lo ricordiamo si terrà al Dolby Theatre di Los Angeles, è ormai vicinissima. Ma come e dove possiamo seguire l’evento che rappresenta la notte più importante di Hollywood? Scopriamolo insieme.

La notte degli Oscar 2022, le nomination

I film in corsa per aggiudicarsi una delle prestigiose statuette sono davvero molti e le aziende di distribuzione che sperano di aggiudicarsi un ricco bottino sono tantissime: Netflix è in testa con ben 27 nomination, seguita da Disney con 23 e da MGM (recentemente acquisita da Amazon) che ha ricevuto 8 nomination.

Tra i film italiani in gara ricordiamo “È stata la mano di Dio”, già Leone d’Argento Gran premio della giuria a Venezia 78, con il quale Paolo Sorrentino potrebbe aggiudicarsi la seconda statuetta dorata della sua carriera a otto anni dal riconoscimento ottenuto con “”La grande bellezza”.

Tra gli altri film italiani in corsa per gli Oscar ci sono “Luca” firmato Pixar e Disney, che potrebbe portare il premio ambito al suo autore Enrico Casarosa, e “Cyrano“, per il quale è candidato all’Oscar Massimo Cantini Parrini (seconda nomination consecutiva per i costumi).

Tutto pronto quindi, e dita incrociate. Ma dove potremo seguire l’evento?

Notte Oscar 2022, come e dove seguire la manifestazione

La cerimonia di premiazione è presentata quest’anno dalle due celebri comiche Amy Schumer e Wanda Sykes, insieme all’attrice Regina Hall. L’inizio è previsto oggi, domenica 27 marzo 2022 alle ore 20 (fuso orario di Los Angeles). A causa della differenza di fuso orario in Italia saranno le 00.00 quando si alzerà il sipario sulla notte degli Oscar.

Dopo due ore di pre-show, alle 2.00 ora italiana inizierà la cerimonia di premiazione vera e propria, che si protrarrà fino alle 5.00. Una lunga notte quindi, che ci terrà con il fiato sospeso.

Per seguire l’evento in diretta tv è possibile collegarsi a mezzanotte su Sky, e più precisamente su Sky Cinema Oscar (canale 303), il canale che trasmette tutta la cinematografia da Oscar. Anche nei prossimi giorni in canale proporrà molti dei film che si saranno aggiudicati le statuette più ambite.

Come vedere la notte degli Oscar 2022 gratuitamente

Per seguire in diretta streaming tutta la cerimonia di premiazione degli Oscar i clienti Sky potranno anche accedere all’app Sky Go da smartphone o computer. Il percorso da seguire è il seguente: Canali TV > Cinema > Sky Cinema Oscar HD.

E per chi vuole seguirla sullo schermo del televisore? L’app è nata per offrire la visione dei programmi Sky da mobile, ma non è impossibile collegare Sky Go alla TV. Ecco come fare.

Sarà sufficiente scaricarla sul proprio dispositivo e poi collegare quest’ultimo al televisore con un cavo HDMI compatibile, poi selezionare l’uscita HDMI corrispondente con il comando Source della TV e il gioco è fatto. Adesso potrete godervi tutta la notte degli Oscar 2022 gratis stando comodamente seduti sul divano (e fare il tifo per i vostri beniamini).

Dove vedere gli Oscar in chiaro

Chi non dispone di Sky potrà comunque seguire tutta le cerimonia degli Oscar 2022 in chiaro, sintonizzandosi su Tv8 (canale 8 del digitale terrestre), dove il programma dedicato alla statuetta dorata è previsto a partire dalle 0,15 ora italiana.

Oscar 2022 in replica, dove?

I telespettatori che non vogliono affrontare una notte in bianco potranno rivedere domani pomeriggio tutta la cerimonia in versione integrale su Sky, oppure seguire i momenti più salienti che saranno ritrasmessi dalle 21,15. “Il meglio della notte degli Oscar” sarà disponibile anche su Sky on demand e su NOW, e replicato in seconda serata anche su Tv8 (a partire dalle 23,45).