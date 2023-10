Nel 2011 la giovane Zoe Saldana interpreta una killer fredda e spietata in Colombiana, un action movie carico di suspense diretto da Olivier Megaton. L’attrice statunitense di origini sudamericane del resto, è nota per la versatilità con la quale è capace di calarsi in ruoli molto differenti fra loro ed anche in questa pellicola cruda e fortemente realistica non delude né la critica né il pubblico.

La visione del film è caldamente consigliata agli amanti del genere (e non solo). Va in onda nella prima serata di Lunedì 23 Ottobre su Italia Uno: di seguito le curiosità più interessanti.

Colombiana: la trama in breve e il cast

Dopo aver assistito all’assassinio dei genitori a Bogotà, una bambina cresce con il solo desiderio di diventare una killer e vendicare la morte dei familiari. Addestrata a dovere, diventata adulta uccide su commissione per conto dello zio, ma nel tempo libero fa la vigilante alla ricerca degli aguzzini di sua madre e suo padre.

Come abbiamo anticipato, il ruolo della protagonista è affidato ad una bravissima Zoe Saldana. Al suo fianco recitano, fra gli altri, Michael Vartan, Jordi Mollà, Lennie James, Sam Douglas e Beto Benites.

Le curiosità sul film

Colombiana è un film di genere azione/thriller diretto da Olivier Megaton nel 2011. Queste sono alcune curiosità che lo riguardano: