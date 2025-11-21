Clementino torna sul palco e conquista Milano. La prima delle due date evento dedicate ai suoi vent’anni di carriera si è trasformata in un trionfo: il 20 novembre il Fabrique ha accolto un concerto esplosivo, uno spettacolo totale che ha unito rap, cantautorato, musica live, danza e performance in un mix unico e inconfondibile.

Sul palco, la “Iena White” ha portato un vero show-man style, confermandosi ancora una volta come uno degli artisti più versatili e carismatici della scena italiana. Tra ovazioni, freestyle, improvvisazioni e momenti più introspettivi, Clementino ha guidato il pubblico in un viaggio attraverso l’intera sua carriera, con una band eccezionale e una serie di ospiti attesissimi.

Clementino: Un viaggio tra i successi: dal repertorio storico al nuovo progetto “Grande Anima”

Durante il concerto, Clementino ha ripercorso i brani che hanno segnato i suoi vent’anni di musica, fino ad arrivare ai pezzi di “Grande Anima” (Epic Records Italy / Sony Music Italy), il suo ultimo progetto discografico. Un album più maturo, profondo e cantautorale, che fonde spiritualità e parola, offrendo una nuova sfumatura dell’artista.

A rendere ancora più speciale la serata sono arrivati alcuni protagonisti della scena rap e soul italiana: Serena Brancale, Ensi, Nerone, Ste, Young Hash e Ugo Crepa, che hanno regalato momenti unici e collaborazioni attesissime dai fan.

Una band d’eccezione e uno show dal respiro internazionale

A sostenere Clementino sul palco una formazione di altissimo livello:

Pj Gionson (consolle), Greg Rega (voci), Francesco Varchetta (batteria), Raffaele Salapete (chitarra), Silvestro Saccomanno (tastiere), Luigi “Calmo” Ferrara (basso), Saverio Giuliano (sax) e Stella Manfredi (violino).

Accanto ai musicisti, i breaker Gino Rota e Salvatore Deflow e quattro ballerini hanno contribuito a rendere lo spettacolo dinamico, scenografico e ancora più coinvolgente. Il risultato è stato un live che ha mescolato musica, performance e intrattenimento in perfetto stile “Rapper Showman”.

Le due date evento per celebrare vent’anni di carriera

Il concerto di Milano è stato il primo dei due appuntamenti speciali che celebrano i vent’anni di carriera di Clementino. Due eventi unici, pensati per raccontare tutte le anime dell’artista e offrire al pubblico uno show completo, curato nei minimi dettagli.

Prossima tappa: Napoli – 28 dicembre al Palapartenope

Dopo Milano, il Grande Anima Live Tour 2025 approderà a Napoli, il 28 dicembre al Palapartenope, per una data già attesissima. Un ritorno a casa carico di significato, dove Clementino si esibirà davanti alla sua gente, nella città che lo ha visto crescere e diventare un’icona del rap italiano.

Per l’occasione sono stati annunciati ospiti di altissimo livello:

Gigi D’Alessio, Rocco Hunt, Negrita, Settembre e Ugo Crepa.