Il prossimo futuro televisivo è ricco di novità: tra le fiction che vedremo ce ne sarà una con protagonista l’attore siciliano Claudio Gioè, indimenticabile Ivan Di Meo di Squadra Antimafia. Vestirà i panni di un un improbabile giornalista disoccupato che si mette a fare il detective.

Il “nuovo commissario di Rai 1” sarà Claudio Gioè con la fiction tv Makari

Claudio Gioè avrà l’arduo compito di entrare nelle case degli italiani, cosi come lo è stato Montalbano per molti anni. L’amata fiction nata dalla penna di Andrea Cammileri, cederà il passo a questa nuova, nata dalla penna dello scrittore Gaetano Savatteri.

Il protagonista a cui presta il volto Gioè, sarà Saverio Lamanna, un giornalista che si improvvisa detective. La serie tv si intitola Makari e di seguito vi sveliamo cast, trama e personaggi.

“Makari” fiction con Claudio Gioè: cast, trama e personaggi

Non si hanno molti dettagli sul cast che costituirà la fiction di Rai 1, ma sappiamo solo che il protagonista sarà Claudio Gioè, attore siciliano che ha interpretato molti ruoli di successo. Uno su tutti, Ivan di Meo in Squadra Antimafia che da infiltrato nella cupola mafiosa imbastisce una relazione con Rosy Abate da cui nasce Leonardino.

Di cosa parla la fiction Makari? Trama e anticipazioni

Ma veniamo adesso alla nuova fiction che narra la storia di uno strampalato giornalista – scrittore che perso il posto di lavoro di ufficio stampa di un viceministro, torna alla sua Sicilia nel borgo che si chiama Makari, e ritrova l’amico di sempre Peppe Piccionello, dalla battuta sempre pronta e un look semplice e genuino.

La fiction è ambientata nella Riserva dello Zingaro e il protagonista è Saverio Lamanna che si improvvisa detective indagando in casi particolari tra misteri e inganni.

Inoltre, Lamanna si innamora di Suleima, una splendida ragazza che per mantenersi agli studi lavora come cameriera in estate nel ristorante Marilù. La donna sta per laurearsi in architettura e si imbatte in questo personaggio un po’ strambo ma di cui si sente attratta. Lamanna, nel corso delle puntate indaga su omicidi, sparizioni e misteri.

I temi trattati nelle varie puntate sono molteplici, tratti dai libri di Savatteri ne trae ispirazione. Ci sarà modo di raccontare la scomparsa di un minore, di omicidi, di scommesse clandestine e anche la morte di una giovane produttrice cinematografica, che porterà Saverio a fare i conti con la realtà del luogo.

Makari: quando inizia? La data di uscita

La data di uscita della nuova serie TV di Rai 1 non si conosce ancora dal momento che le riprese sono iniziate ad agosto in Sicilia tra Palermo e Trapani. E’ dunque molto probabile che la fiction arriverà nei nostri schermi ad ad inverno inoltrato se non, nella primavera del 2021.

Le location scelte sono splendide e si girerà anche nella bellissima San Vito lo Capo,tanto che lo stesso sindaco Giuseppe Peraino ha spiegato:

“È un risultato importantissimo per il nostro territorio, in termini di visibilità e comunicazione, essere protagonista di una serie Tv per la Rai. Ci auguriamo che possa portare ulteriore sviluppo, per l’indotto economico che fiction di tale importanza solitamente producono, come si è verificato nel recente passato per Ragusa e tutto il suo hinterland grazie al “Commissario Montalbano””.

Il legame, se così vogliamo chiamarlo tra Montalbano e questo nuovo prodotto è la casa di produzione, la Palomar. Reduce dell’enorme successo di Montalbano, la casa di produzione punta su un altro commissario.

Infatti, dobbiamo prepararci a dire addio al commissario più amato d’Italia, anche se come tutti i miti rimarrà eterno grazie all’indelebile ricordo e alle infinite repliche. Come è naturale si deve pensare ad una nuova serialità e la Palomar è pronta a scommettere su Makari e su Claudio Gioè.