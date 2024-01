Se c’è nuova linfa nella musica italiana lo dobbiamo a ragazzi che hanno vivo in loro il sogno di calcare il palco del Teatro Ariston di Sanremo. Giovani che hanno fatto tornare la voglia di rimettere piede al Festival anche ai “Big” della musica italiana. Una delle nuove voci che in questi anni è riuscita a conquistarsi un spazio non da poco è sicuramente Clara, che con la vittoria a Sanremo Giovani si è aggiudicata, a pieno titolo, un posto al Festival di Sanremo 2024.

Clara: da Mare Fuori al Festival di Sanremo 2024

Dai primi passi mossi nel mondo della moda per poi passare al suo vero grande sogno: quello della musica. Protagonista della fortunatissima serie tv Mare Fuori, Clara si presenta al Festival di Sanremo 2024 con il brano “Diamanti Grezzi”. Un titolo che le calza a pennello: non c’è miglior sinonimo per descrivere questa artista. Clara è senza dubbio quel diamante grezzo che non aspetta altro di salire sul placo del Teatro Ariston di Sanremo 2024 e brillare mostrandoci le sue mille sfaccettature.

Per Clara il 2023 è stato l’anno della svolta. Il consolidamento di una carriera appena iniziata, e lei di questo ne è assolutamente consapevole, si è concluso con l’incoronazione a Sanremo Giovani. La ventiquattrenne della provincia di Varese, ha avuto fin da bambina le idee molto chiare e abbandona presto lo studio del pianoforte a favore di quello per il canto. Per inseguire il suo sogno si trasferisce giovanissima a Milano. “Sapevo che volevo cantare, lo volevo fortemente. Facendo la modella ho iniziato a mettere da parte qualche soldo, poi mi sono dedicata anima e corpo alla musica”, racconta durante la conferenza stampa che ha avuto luogo questa mattina a Milano.

Con Diamanti Grezzi, Clara in gara a Sanremo 2024

Non pochi gli ostacoli che ha dovuto affrontare prima di arrivare al Teatro Ariston, dove canterà “Diamanti Grezzi” scritta con Alessandro La Cava. Tanti i momenti bui vissuti dall’artista, nonostante la sua giovane età. “Durante il lockdown ho pubblicato su Instagram la mia musica e ho firmato con un’etichetta, ma poi le cose non sono andate come volevo. Sono arrivata a non uscire più di casa”.

Il successo con Mare Fuori

È bastato l’incontro fortunato con Ivan Silvestrini, regista di Mare Fuori, che le affida il ruolo di Crazy J, nella fiction di successo targata Rai. “Mi è stato chiesto di scrivere anche due canzoni per la serie, non sapevo se sarei stata all’altezza, ma da lì la mia vita è stata stravolta. Mi sono buttata, e meno male”, racconta Clara che dall’1 febbraio su RaiPlay vestirà nuovamente i panni della rapper milanese. L’altra grande opportunità è arrivata con Sanremo Giovani, che ha vinto con il brano Boulevard. E ora la prova più importante: affrontare l’Ariston: “Con Diamanti Grezzi provo a raccontare un po’ di me e della vita in generale, dell’importanza di accettarsi: ragazzi, la perfezione è impossibile da raggiungere, ma bisogna buttarsi”.

Clara: pronto il “Primo” disco e il primo tour

Per la serata delle cover ad accompagnarla ci sarà Ivana Spagna, insieme canteranno Il Cerchio della Vita, colonna sonora del film d’animazione Il Re Leone del 1994. Accanto a loro anche il coro voci bianche del Teatro Regio di Torino. Il 16 febbraio, uscirà il suo album Primo, “in cui è racchiusa tutta me stessa, quella che ride e quella che piange”. Nel disco ci sarà anche Ragazzi Fuori, colonna sonora di Mare Fuori 4. A marzo Clara ci regala il suo primo tour.