Un caffè, un’intuizione e una voce che arriva da lontano: così nasce la reinterpretazione di “Ti Amo”, il celebre brano di Tozzi e Bigazzi, rivisitato da CIOFFI con la partecipazione della star spagnola Mar Lucas. Una canzone sincera, sospesa tra malinconia e leggerezza, che si candida a diventare uno dei brani più emozionanti dell’estate. E dietro questa collaborazione, ci sono due artisti uniti da una connessione autentica e il desiderio comune di lasciare il segno. Di seguito la nostra intervista.

Intervista a CIOFFI e Mar Lucas: vi presentiamo TI AMO

Come nasce l’idea di reinterpretare “Ti Amo” di Tozzi e Bigazzi? E com’è nato l’incontro tra voi due per lavorare su questo pezzo?

L’idea di reinterpretare “Ti amo” di Umberto Tozzi e Giancarlo Bigazzi è nata durante un caffè con un amico, Max. Mi ha proposto di andare in studio per riscrivere il brano, e inizialmente ero scettico, pensando che non avremmo mai avuto l’opportunità di farlo ascoltare al pubblico. Lui però mi ha detto qualcosa che mi ha colpito: “L’importante è scrivere un brano sincero, che possa arrivare al cuore delle persone”. Così ci siamo messi al lavoro e, proprio il giorno del mio compleanno, il 3 luglio, abbiamo scoperto che la nostra rivisitazione era stata approvata. A me piace molto, e anche a lei, quindi speriamo davvero che possa emozionare chi lo ascolterà.Per quanto riguarda la scelta di coinvolgere Mar nel progetto è nata dal desiderio di avere una voce femminile nel ritornello. Grazie al mio manager, Francesco Facchinetti, ho avuto l’opportunità di conoscerla. Mar è venuta in Italia, ha registrato la sua parte, ed ora siamo qui a promuovere questa brano, grati per questa esperienza e curiosi di sapere cosa ne penserà il pubblico.

“SOLA (TI AMO)” è una sorta di ballata travestita da tormentone: come avete lavorato per bilanciare malinconia e leggerezza estiva? Cosa vi aspettate da questo brano?

Bilanciare l’energia di un tormentone estivo con la malinconia di una ballata è stato, in realtà, un processo quasi spontaneo. Quando siamo andati in studio per riscrivere la nostra versione del brano, ci siamo concentrati sull’idea di creare qualcosa di autentico, un pezzo sincero che potesse toccare il cuore delle persone. Volevamo che chi ascolta potesse ritrovarsi nelle nostre parole e cogliere sfumature diverse, magari rispecchiandosi nelle emozioni che abbiamo cercato di trasmettere. È stato tutto molto naturale, quasi casuale, e ora non ci resta che sperare che il brano possa piacere davvero al pubblico.

CIOFFI ti sei esibito su palchi importanti come Battiti Live, Rds Summer Festival, Concerto Primo Maggio a Roma e Capodanno in musica. Se ti dico Sanremo: cosa mi rispondi?

Sì, è vero, questa estate ho avuto l’opportunità di esibirmi su palchi importanti, come il Primo Maggio,Battiti Live, l’RDS Summer Festival e Radio 105. È stata un’esperienza fantastica. Però, se mi chiedete di Sanremo, posso solo dirvi che è il mio grande sogno. Sogno di essere lì un giorno, di calcare quel palco così speciale. Cerco di visualizzarlo, di manifestarlo, anche se non so dove mi porterà la vita. Ma quel sogno resta lì, ben presente.

Il tuo primo album e le recenti collaborazioni ti stanno facendo conoscere in tutto il mondo latino. Cosa ti ha spinta a esplorare anche il mercato italiano?

Credo che il mercato italiano, e in generale gli italiani, abbiano un’atmosfera e un’energia davvero uniche. Me ne avevano sempre parlato, ma sentivo il bisogno di vivere questa esperienza in prima persona, di scoprire una parte d’Italia e conoscere meglio il suo popolo. E così eccomi qui, pronto a sperimentare, conoscere e, soprattutto, imparare. Sono davvero felice di questa opportunità!

Avete in programma esibizioni o un tour promozionale congiunto? Avete già in mente nuove collaborazioni o sviluppi artistici insieme?

Sì, in questo momento stiamo suonando molto in Italia, siamo nel pieno di un tour promozionale. Abbiamo già fatto alcune date e stiamo girando parecchio. È davvero bello condividere il palco con Mar, c’è un’ottima sintonia tra di noi. Questo brano è nato in modo spontaneo e naturale, e sicuramente torneremo in studio per lavorare a qualcosa di nuovo. Mi sto trovando davvero bene a collaborare con lei, ne abbiamo già parlato più volte e sono certo che faremo qualcosa insieme in futuro. È solo questione di tempo!