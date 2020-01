In arrivo sulle frequenze Mediaset del canale 34 del DDT un nuovo canale dedicato al cinema italiano: Cine34. Il canale sarà attivo dal 20 gennaio 2020: una data non a caso perchè coincide con il centenario dalla nascita di Federico Fellini.

Cine34 sul canale 34 del DDT dal 20 gennaio 2020

Infatti, il primo giorno di programmazione sarà interamente dedicato ai film di Federico Fellini, tra i quali:

I Vitelloni, Lo sceicco bianco, Boccaccio 70, La dolce vita, 8 1/2 e Giulietta degli Spiriti.

Il canale dedicato al Cinema Italiano sarà come abbiamo già detto sulla rete 34, da qui il nome Cine34. Quello che oggi è Mediaset Extra, infatti si sposterà al canale 55 del DDT. Per cui dovrete fare una nuova sintonizzazione dei canali per poterlo vedere.

Cine34: un canale tematico con un’organizzazione precisa

Come già specificato, Cine34 sarà un canale tematico dedicato solo ed esclusivamente al cinema italiano. Per cui potremo vedere solo film di produzione italiana e sarà suddiviso in serate specifiche a seconda dei giorni della settimana.

Lunedì: Maestri del cinema

Martedì: Le bellissime (commedia sexy)

Mercoledì: A mano armata (polizieschi)

Giovedì: Non ci resta che ridere (commedie)

Venerdì: Sfumature di giallo (thriller)

Sabato: Lo chiamavano western

Domenica: Supercult

La programmazione della prima settimana delle prime serate di Cine34

Nella prima settimana di programmazione che va dal 20 al 25 gennaio sono previsti dei film in prima serata di cui vi informeremo immediatamente. Tra queste anche una PRIMA TV.

lunedì’: AMARCORD

Amarcord è un film del 1973 diretto da Federico Fellini. La notorietà di questo film è tale che lo stesso titolo Amarcord, univerbazione della frase romagnola “a …”a m’arcord” (“io mi ricordo”) è diventato un neologismo della lingua italiana, con il significato di rievocazione in chiave nostalgica.

martedì: DESERTO ROSSO

Deserto rosso, o Il deserto rosso, è un film del 1964, nono lungometraggio diretto da Michelangelo Antonioni, il primo a colori. Inizialmente doveva intitolarsi Celeste e verde. Gli attori protagonisti Monica Vitti che interpreta Giuliana e Richard Harris nel ruolo di Corrado Zeller.

mercoledì: PROFONDO ROSSO

Profondo rosso è un film del 1975 diretto da Dario Argento. L’opera segna, all’interno del percorso artistico del regista, il passaggio fondamentale tra la fase thriller, iniziata nel 1970 con L’uccello dalle piume di cristallo e quella horror intrapresa nel 1977 con Suspiria. Fin dalla sua uscita nelle sale la pellicola ebbe un ottimo successo di pubblico grazie anche ai terrificanti effetti speciali e le musiche dei Goblin.

giovedì: JOHNNY STECCHINO

Johnny Stecchino è un film del 1991 diretto e interpretato da Roberto Benigni. Successivamente al film fu scritto anche un romanzo omonimo da Benigni e Vincenzo Cerami che fu pubblicato lo stesso anno[1]. La trama si rifà, pur senza mai citarlo, al film del 1958 Totò a Parigi, interpretato da Totò e diretto da Camillo Mastrocinque.

venerdì: LA MINORENNE 1^TV

La minorenne è una commedia sexy all’italiana del 1974 diretta da Silvio Amadio. L’autore Adriano Tentori ha definito il film “un pezzo della storia della moda degli anni ’70, dove il corpo sexy di Gloria Guida si esibisce magistralmente”. Il film è uscito il 25 settembre 1974.

sabato: KEOMA

Un film di Enzo Girolami Castellari. Con William Berger, Olga Karlatos, Franco Nero, Woody Strode, Victoria Zinny. L’indiano sangue-misto Keoma torna, dopo aver combattuto nella guerra di Secessione, al suo paese natio. Purtroppo trova la situazione molto cambiata: tutti gli sono contro tranne il padre ed un vecchio amico nero. Con l’aiuto di questi ultimi, Keoma rimetterà le cose a posto.

Il palinsesto di Cine34 vuole offrire un’ampia panoramica sulla produzione, soprattutto classica, che spazia dal cinema d’autore, ai generi, al documentario.

Cosa ve ne pare di questa programmazione della prima settimana di Cine34? Ricordate, dal 20 gennaio 2020 su canale 34 del DDT.