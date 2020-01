In arrivo un nuovo canale Mediaset dal 20 gennaio sul digitale terrestre. Si chiamerà, Cine 34 e andrà ad occupare il numero 34 del DTT. Quello che per il momento è occupato da Mediaset Extra, che dal 20 gennaio traslocherà al numero 55 del DTT.

Cine34: il nuovo canale Mediaset, attivo a partire dal 20 gennaio 2020

In concomitanza con la partenza del Grande Fratello Vip, molti telespettatori si sono allarmati perché al numero 34 del DT, dove c’è sempre stato Mediaset Extra (canale destinato alla diretta live H24 del reality di canale 5) c’è il segnale assente: in breve non si vede.

Ma il motivo è presto spiegato: i cambiamenti dovuti allo spostamento di alcuni canali e la nascita di un nuovo canale Mediaset dedicato al cinema italiano, Cine34 appunto, ha creato un po’ di disservizio.

Ma niente paura! L’aggiunta di Cine34 sposterà Mediaset Extra al numero 55, una posizione acquisita dopo la chiusura definitiva di Cine Sony. Attualmente Mediaset Extra è presente proprio al 34 con Mediaset Extra 2 (di fatto un simulcast di Mediaset Extra) al 55.

Cine34 un canale completamente dedicato al cinema

Cine34 sarà una sorta di nuovo Iris, ma totalmente dedicato al cinema italiano. I film che vedremo saranno sia dei cult ma anche titoli più recenti e saranno diversificati in base ai giorni della settimana. Ecco cosa vedremo:

Lunedì: Maestri del cinema

Martedì: Le bellissime (commedia sexy)

Mercoledì: A mano armata (polizieschi)

Giovedì: Non ci resta che ridere (commedie)

Venerdì: Sfumature di giallo (thriller)

Sabato: Lo chiamavano western

Domenica: Supercult

Il nuovo canale Cine 34 non sarà però in alta definizione. La decisione di attivarlo proprio il 20 gennaio è perché coincide con il centenario dalla nascita di Federico Fellini. Infatti, il primo giorno di programmazione sarà interamente dedicato ai film di Federico Fellini, tra i quali:

I vitelloni, Lo sceicco bianco, Boccaccio 70, La dolce vita, 8 1/2 e Giulietta degli Spiriti.

Cine34: non sarà in HD

Una scelta discutibile e più che altro una limitazione, per un canale dedicato al cinema, quello di non essere in Alta Definizione. La definizione delle immagini sarà in semplice SD.