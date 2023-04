Sabato 15 Aprile, con la dodicesima puntata, si conclude la terza stagione di Ciao Maschio. Il talk condotto dalla ex parlamentare forzista Nunzia De Girolamo, anche quest’anno si è confermato come uno dei programmi più seguiti della seconda serata e fra i più riusciti di Rai Uno. Rispetto alle precedenti, l’ultima puntata di Ciao Maschio prevede una inedita introduzione musicale della presentatrice insieme alle Karma-B e un ospite d’eccezione. Trovate ogni informazione di seguito.

Ciao Maschio: il tema della serata, anticipazioni del 15 aprile

I fans di Ciao Maschio sanno che il format della trasmissione prevede un dibattito intorno ad un tema centrale, che stasera sarà quello della bugia.

La De Girolamo, nelle brevi interviste face to face ai suoi ospiti, chiederà loro aneddoti personali e pensieri in generale sull’argomento, cercando di sviscerarlo in ogni sua sfaccettatura. Perché si mente? Esiste il piacere di mentire o chi lo fa ne soffre? Fa più male mentire o stare dall’altra parte? Perché alcune persone si ostinano a voler credere ciecamente in qualcuno anche quando è palese che le sta ingannando? Queste sono solo alcune delle domande alle quali si tenterà di dare una risposta.

La dodicesima puntata del talk inoltre, potrà contare anche sull’autorevole contributo del dottor Domenico Mazzullo, ospite straordinario. Con lui la De Girolamo traccerà un bilancio su tutto quanto emerso in questa fortunata terza stagione del programma.

Non mancherà infine, l’intervento ironico e pungente delle Karma-B.

Gli ospiti dell’ultima puntata

Anche nell’ultimo appuntamento con Ciao Maschio, Nunzia De Girolamo si troverà di fronte a un interessante parterre di uomini famosi prontissimi a rispondere alle sue domande. Il 15 Aprile ci saranno Sergio Assisi, attore cinematografico e televisivo molto conosciuto ed apprezzato dal pubblico italiano, Antonio De Matteo, interprete di Lino nella fortunata fiction conclusasi da poco Mare Fuori e il ballerino, nonché presenza di Viva Rai2, Tommaso Stanzani.

Come sempre infine, i telespettatori a casa potranno partecipare alla discussione intervenendo sui social mediante l’hashtag #ciaomaschio.