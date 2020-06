Ciao Darwin non va in onda. Proprio così, nonostante il grandissimo successo di ascolti Mediaset ha deciso di interrompere la messa in onda delle repliche della settimana edizione del popolare varietà di Paolo Bonolis per trasmettere…Siete curiosi di scoprire cosa andrà in onda questa sera, sabato 13 giugno 2020 su Canale 5? Ecco chi rimpiazzerà Bonolis e il grande carrozzone di “Ciao Darwin”!

Ciao Darwin stasera non va in onda: ecco perchè

Non è sabato sera senza una puntata, in replica, di Ciao Darwin. Dopo la messa in onda dell’ottava edizione di “Ciao Darwin 8 – Terre Desolate” accolto con grandissimo entusiasmo dal pubblico televisivo e dei social, Mediaset aveva programmato anche l’intera settimana edizione “La Resurrezione” per la gioia del pubblico di Canale 5. Qualcosa però è cambiato, visto che sabato 13 giugno 2020 l’allegra combriccola del mondo “darwaniano” non andrà in onda per fare spazio ad un film cult.

Proprio così, sabato 13 giugno 2020 in prima serata su Canale 5 i telespettatori potranno emozionarsi (ancora una volta) guardando il film “The Bodyguard – Guardia del corpo” con protagonisti Whitney Houston e Kevin Costner. Il film campione d’incassi al botteghino, complice la colonna sonora più venduta al mondo, andrà in onda al posto del varietà di successo di Paolo Bonolis. Non c’è da preoccuparsi però visto che Paolo Bonolis e Luca Laurenti torneranno presto in onda.

Ciao Darwin 7 – La Resurrezione: ecco quando torna in tv

L’appuntamento con la prossima puntata di “Ciao Darwin 7 – La Resurrezione” è fissata per lunedì 15 giugno 2020 sempre in prima serata su Canale 5. Questa settimana il pubblico potrà rivedere l’esilarante sfida tra il mondo della Carne contro quello dello Spirito.

A guidare la squadra della Carne sarà l’amatissima Tina Cipollari, volto noto di Uomini e Donne, mentre per il mondo dello Spirito ci sarà la conduttrice Safiria Leccese. A far sognare i telespettatori, invece, sarà la Madre Natura che avrà il volto di Romina Mosso Morais Gomes, modella di Capo Verde.

Che dire una puntata da non perdere che saprà sicuramente far divertire, ancora una volta, il pubblico di Canale 5.