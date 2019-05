A Ciao Darwin 8 ci sono anche il premio consegnato a La Diva del Tubo e il bacio scattato tra Follettina Creation e Paolo Bonolis. Nella speciale puntata “Darwin di Donatello“, infatti, Aisha Griffanti è stata premiata come “Miss Darwin 2019”; poco prima, però, in studio l’influencer e il conduttore si sono…baciati. Non ci credete? Ecco, allora, il video Mediaset completo dell’intero momento, trasmesso venerdì 31 maggio, in prima serata su Canale 5.