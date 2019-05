Questa sera andrà in onda l’ultima puntata di Ciao Darwin 8. A sfidarsi saranno Umani e Mutanti. I due capitani saranno Claudia Ruggeri e il Ken Umano Rodrigo Alves. Una sfida che preannuncia tantissime perle di trash. Chi sarà la Madre Natura dell’ultima puntata dello show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti? Nella scorsa puntata sono state accontentate le donne con l’arrivo di Padre Natura (Leggi la nostra intervista), ma questa sera tornerà Madre Natura.

Ciao Darwin 8, chi è la Madre Natura dell’ultima puntata?

Come già anticipato, questa sera durante la puntata di Ciao Darwin 8 tornerà Madre natura. La produzione ha scelto una delle Madre natura delle scorse puntate. Vi anticipiamo in anteprima che questa sera tornerà in studio la Madre natura della prima puntata di Ciao Darwin 8, Ema Kovac. La modella croata è stata una delle più belle di questa stagione e tornerà a grande richiesta.

Madre Natura Ciao Darwin 8, l’intervista a Ema Kovac

Subito dopo la prima puntata, Ema Kovac ha rilasciato un’intervista esclusiva a SuperGuidaTv. Di seguito vi riportiamo uno stralcio (qui trovate l’intervista completa):

La mia esperienza a Ciao Darwin è stata meravigliosa. Il giorno della puntata mi sono divertita tantissimo, soprattutto mentre Luca Laurenti ed io stavamo provando lo schiaffo. Forse ho esagerato che dite?! (ride ndr.). Però la vera sorpresa per me è venuta dopo, quando ho capito il seguito che abbiamo avuto sui social. Mentre guardavo la prima puntata, il pubblico di tutta Italia mi mandava messaggi di supporto ed incoraggiamento e non ho potuto nascondere le lacrime di gioia.

Paolo Bonolis e Luca Laurenti penso che siano le persone più professionali che abbia mai incontrato. Nonostante i loro anni di esperienza, hanno preparato questa puntata con talmente tanta accuratezza e precisione che sembrava fosse la prima assoluta di Ciao Darwin. Questo è uno dei valori che li rende due grandi showmen e dai quali si può solo che imparare.

