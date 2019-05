Filippo Melloni è stato il primo Padre Natura Ciao Darwin 8. Il modello, sportivo e studente di Medicina ha conquistato il pubblico nella scorsa puntata di Ciao Darwin 8 e il suo account Instagram è schizzato ai duecentomila seguaci. SuperGuidaTV lo ha intervistato in esclusiva.

Padre Natura Ciao Darwin 8, intervista a Filippo Melloni

Intervista esclusiva a Filippo Melloni, il primo Padre Natura di Ciao Darwin 8. Tra presente e futuro, Filippo racconta tutte le sue ambizioni e speranze. Di seguito le dichiarazioni del Padre natura:

Cosa si prova ad essere il primo Padre Natura di Ciao Darwin 8?

È un grande orgoglio essere il primo Padre natura italiano, nonché forse l’unico di questa edizione.

Ti sei sentito a disagio quando hai sfilato?

No, non mi sono sentito a disagio. Mi sono divertito, ero emozionato, ma anche impacciato, perchè di lavoro non faccio questo. Mi hanno contattato tramite Instagram. Un conto è scattare alcune foto, un altro è sfilare davanti ad un pubblico. Ero emozionato, ma mi piace mettermi alla prova e alla fine è andata bene.

Cosa ne pensi di Paolo Bonolis e Luca Laurenti?

Sono due persone incredibili. Bonolis mi ha fatto subito un effetto positivo perché l’ho conosciuto durante le prove e mi ha dato alcune dritte su come mi dovevo comportare. Quando è finita la puntata mi ha salutato e mi ha detto: ‘Ciao gigante, stammi bene e goditi la vita’. Sono contento di averlo conosciuto. Laurenti, invece, l’ho conosciuto nei camerini, ero mezzo nudo in accappatoio e me lo sono trovato davanti. Ero imbarazzato, ma mi sono avvicinato e l’ho salutato e lui si è messo a ridere perché la situazione era molto strana.

Durante le prove c’è stato qualche retroscena che puoi raccontarci?

Sì, c’è stato un piccolo episodio quando sono arrivato. Essendo Paolo abituato a parlare con modelle e modelli stranieri, quando mi ha visto era un po’ preoccupato su come doveva esprimersi, ma poi mi ha detto: ‘Ma tu sei italiano vero? Mi capisci?’ E io gli ho risposto:’ Certo, sono di Bologna’ marcando l’accento e lui ha sorriso. Poi c’è stata una scena che mi è piaciuta tanto: quando c’era il gioco dei cilindroni, Bonolis ha fatto l’ultima domanda a Cecchi Paone e gli ha detto se non rispondi bene ti sputo. Laurenti si è messo a ridere e di spalle Bonolis ha lanciato un’occhiata di intesa a Luca. Purtroppo le telecamere non l’hanno inquadrato, ma questa scena mi ha fatto capire che grande intesa c’è tra di loro.

Ti piacerebbe lavorare in televisione?

Sì, se dovessi avere l’occasione la sfrutterei volentieri. Ovviamente valutando bene cosa fare.

Cosa ti piacerebbe fare in televisione?

Non mi piacerebbe fare qualcosa che potrebbe modificare la mia persona. Studio Medicina e mi piacerebbe fare qualcosa inerente ad essa. Poi non ci sono programmi di Serie A e di Serie B, tutto dipende dal ruolo.

Filippo Melloni, un sogno diviso tra televisione e Medicina

Filippo Melloni, il Padre Natura di Ciao Darwin 8, è un modello, ma anche uno studente di Medicina. Ecco qual è il sogno del bolognese:

In cosa ti piacerebbe specializzarti in Medicina?

In dermatologia. Come tutte le cose che mi appasionano c’è qualcosa che riguarda me. Io, infatti, ho avuto un problema dermatologico e all’inizio pensavano fosse psoriasi, che è una malattia non simpaticissima. Poi, fortunatamente, hanno scoperto che si trattava di altro e mi sono appassionato alla dermatologia.

Ci parli del tuo sport?

Il mio sport si chiama Calisthenics, una parola che deriva dal greco (kalos=bellezza; stenos=forza). È uno sport che cerca di unire la forza fisica con la bellezza. Ho iniziato con i pesi in palestra, ma poi mi sono annoiato. In seguito ho guardato alcuni video su Youtube e mi sono appassionato. Ho fatto alcuni corsi a Bologna e alla fine sono diventato istruttore.

Sei fidanzato?

No, sono single.

La tua donna ideale deve essere…

Non ho canoni fisici particolari. Mi piacciono molto le ragazze tipicamente mediterranee, quindi more e formose, ma non disdegno le bionde con gli occhi azzurri. Non ho una donna ideale, dipende dalle sensazioni che mi trasmette.

Qual è il tuo sogno?

Vorrei continuare su questa strada e diventare un dermatologo affermato.

Ringraziamo Filippo Melloni per averci dedicato del tempo e gli auguriamo un forte in bocca al lupo per la sua carriera da dottore o nel mondo della TV.

Intervista a cura di: Vincenzo Mele.