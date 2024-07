Lucrezia Guidone è entrata nel cast delle serie “Mare Fuori” due anni fa dopo l’addio di Carolina Crescentini. Pian piano l’attrice è riuscita a guadagnarsi l’affetto del pubblico grazie al suo personaggio, Sofia, una donna ostile a tutti con le sue fragilità. L’attrice ha ricevuto ieri sera a Roma il Ciak d’Oro per la serie “Mare Fuori”, premiata per la migliore performance di una serie tv.

Ciak d’oro 2024, intervista a Lucrezia Guidone

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Lucrezia Guidone alla quale abbiamo chiesto come sia cambiata la sua vita grazie a questa serie ormai diventata un vero fenomeno tra i giovani: “E’ cambiata perché mi riconoscono un po’ più di persone per strada. Ho avuto un grande abbraccio da parte del pubblico e questo mi fa molto felice. Per il resto non è cambiato nulla, sono sempre sulla stessa barca. Si continua a lavorare e mi sto continuando a dedicare anche al teatro”.

Il personaggio interpretato da Lucrezia nella serie “Mare Fuori”, Sofia, non ha incontrato subito il favore del pubblico. Per l’attrice interpretarlo è stata una sfida: “E’ complesso perché è un personaggio distante da quella che sono io. Sono riuscita a trovare dei punti di contatto, amplificandoli un po’ di più rispetto alla mia personalità. Le difficoltà in questo lavoro ci permettono anche di crescere e migliorare”.

Intanto sono in corso le riprese della quinta stagione della serie. Una delle novità riguarda la regia. Dopo l’addio di Ivan Silvestrini, a prendere le redini del progetto è arrivato Ludovico Di Martino.

Abbiamo chiesto a Lucrezia come si stia trovando ad essere diretta da lui: “Oltre alla bravura, Ivan è riuscito ad entrare nei nostri cuori con la sua umanità. E’ stato un dispiacere per noi che abbia lasciato il progetto. Ludovico però si è fatto amare da subito, è bravissimo e mi sto trovando molto bene”.

A conclusione della chiacchierata, abbiamo proposto a Lucrezia una riflessione sulla prevalenza nel cinema degli ultimi anni di ruoli femminili. L’attrice spera che sia un segno di un cambiamento culturale: “Mi pare che sia stato dimostrato che non ci sono differenze. Mi auguro che vengano date sempre più possibilità alle donne come si sta facendo soprattutto per film straordinari come quello di Paola Cortellesi”.