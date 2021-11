Sono stati appena annunciati tutti i vincitori della 36esima edizione dei Ciak d’Oro 2021, il premio per al cinema italiano istituito nel 1986 e assegnato annualmente dalla rivista cinematografica Ciak. La cerimonia sarà trasmessa su SkyTg24, il prossimo 20 Novembre.

Ciak d’Oro 2021: tutti i vincitori

Un premio storico quello della rivista Ciak che, come ogni anno, rileva il voto diretto del pubblico che ama il cinema. Questa edizione, poi, è stata importante perché le sale cinematografiche sono state chiuse e perché il mondo del cinema ha sofferto molto a causa delle restrizioni dovute al Covid-19. Nonostante tutte le problematiche però, la ripartenza è avvenuta e i contenuti non sono mancati. Il cinema, la serialità televisiva e le performance degli attori e delle attrici italiane hanno tenuto compagnia il pubblico e a loro, vanno i riconoscimenti dei Ciak d’Oro 2021.

Sul sito ciakmagazine le votazioni hanno raggiunto ben 82.634 voti. Ciò testimonia l’affetto del pubblico dei Ciak d’Oro e testimonia, anche, che l’industria cinematografica italiana vive un ottimo stato di salute.

Il direttore di Ciak, Flavio Natalia, ha rilasciato le seguenti parole:

“I Ciak d’oro 2021 si confermano un premio con una forza unica nel panorama del cinema. L’esplosione del numero di voti ricevuti, pari quasi a tre volte quelli raccolti lo scorso anno, quando erano stati 30 mila, dimostra sia la vitalità della formula sia il fortissimo desiderio di cinema del pubblico italiano”

Le categorie per cui era possibile votare erano: il miglior film, la migliore regia, il miglior attore e la migliore attrice protagonista, il miglior film della stagione diretto da un esordiente, il protagonista dell’anno di una serie tv e la migliore locandina.

Ciak d’Oro 2021: il pubblico premia Servillo, Gassman – Gallo, Rossi e Martone

A Toni Servillo va il SuperCiak d’oro assegnato dalla redazione del mensile Ciak come miglior protagonista della stagione di cinema segnata dal ritorno in sala. Il miglior film è stato quello di Mario Martone mentre il Ciak d’oro alla Miglior Regia è andato ad Alessandro Gassmann per Il Silenzio Grande che è valso anche il Ciak d’oro al Miglior Attore a Massimiliano Gallo.

Di seguito tutti i vincitori incoronati dal pubblico dei Ciak d’Oro 2021:

Protagonista cinematografico dell’anno a Toni Servillo.

Miglior film a Qui rido io a Mario Martone .

. Migliore Regia ad Alessandro Gassman per Il silenzio grande.

per Il silenzio grande. Migliore attore Protagonista a Massimiliano Gallo ne Il silenzio grande.

ne Il silenzio grande. Migliore attrice Protagonista a Serena Rossi ne La tristezza ha il sonno leggero.

ne La tristezza ha il sonno leggero. Miglior Film diretto da un esordiente ad Alessandro Grande per la Regina.

per la Regina. Protagonista dell’anno in una Serie Tv a Ludovica Martino per Skam Italia (Netflix/TimVision).

per Skam Italia (Netflix/TimVision). Migliore locandina a Tutti per 1 – 1 per tutti di Giovanni Veronesi.

Non resta che dare l’ appuntamento con i prossimi Ciak d’Oro di gennaio quando i premi per i migliori interpreti non protagonisti e i premi delle categorie tecniche saranno assegnati da una giuria di 150 giornalisti di spettacolo e critici cinematografici.

Ad essi, si aggiungeranno i Ciak d’Oro voluti dalla redazione di Ciak che riguarderanno il colpo di fulmine nel cinema e nelle serie tv, la rivelazione maschile e femminile dell’anno e la rivelazione dell’anno nelle serie tv.