Chiara Ferragni rompe il silenzio su Fedez e l’occasione è un dialogo sui social, che desta la curiosità generale, in particolare per i fan dell’ex coppia. L’occasione, nel dettaglio, vede l’influencer cremonese replicare ad un messaggio di apprezzamento di un utente, rivolto al celebre ex marito.

Chiara Ferragni e Fedez: il matrimonio-finito divide i fan

I “Ferragnez” vivono due vite parallele, reduci dalla rottura che ha segnato la fine del loro matrimonio, da cui sono sono nati i figli Leone e Vittoria. E del loro fandom storico, c’è chi ora sceglie di schierarsi, tra Chiara e Fedez. Eppure, per alcuni fan dell’ex coppia attivi sui social, l’amore tra gli ex coniugi non si direbbe perduto, al di là della fine del matrimonio.

Questo, anche alla luce dei testi di difficile lettura nelle ultime canzoni di Fedez, che potrebbero nascondere il tentativo di quest’ultimo di un riavvicinamento all’ex. In particolare, nel testo di Allucinazione collettiva il cantautore esprime un sentimento di delusione rispetto all’amore finito. “La vita ferisce, il tempo lenisce, l’amore sparisce… ma non si capisce“- canta Fedez nell’ultimo singolo, che si direbbe dedicato a Chiara Ferragni-. Con te io ho vissuto cose che non rivivrò mai più… Sbagli se pensi che non ho mai amato…”. E ancora, tra gli altri lyrics: “Tu sei la distrazione di massa più bella che io abbia mai visto”. Intanto, Chiara vive un nuovo amore con l’imprenditore Giovanni Tronchetti Provera, una lovestory appena nata e già al centro della cronaca rosa. Tuttavia, anche se a distanza di tempo dalla fine del suo matrimonio, via social, l’influencer torna a parlare di Fedez.

L’influencer menziona il rapper: il messaggio social

A margine di un nuovo video pubblicato su TikTok, la cremonese sembra voler spegnere la speranza del fandom riposta in una sua possibile riappacificazione con il rapper. L’occasione è una replica al messaggio di apprezzamento di un utente su Fedez, che lei ha ricevuto tra i commenti dell’ultimo post, al grido di: “Sempre team Fedez, mi dispiace amo“. E la risposta della cremonese non si è fatta attendere: “Contento tu”, si legge. Un messaggio corredato da un’emoticon a forma di cuore rosso. Sintetico, quindi, ma che – a detta dei più tra gli utenti nel web – sarebbe la prova delle distanze che dividono la blogger e il cantante.

Nel frattempo, ancor prima dello scoccare del 2025 ormai alle porte, l’influencer traccia via social un bilancio dell’anno più difficile della sua vita, segnato in particolare dalla rottura con Fedez. “Un anno in cui questa casa è diventata il rifugio della mia nuova famiglia – si legge a corredo di una foto del 2024, da lei postata su Instagram. – Dove ho capito che, a volte, è necessario lasciare andare certe persone. Per ricominciare a prendersi cura di se stessi e imparare a fare spazio all’amore vero“. Ma, al di là dei momenti difficili, il 2024 ha dato vita ad una rinascita, per lei.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

//www.instagram.com/embed.js

Come la stessa Influencer sottolinea nel suo rendiconto di fine anno. “Questo anno mi ha insegnato che ogni perdita porta con sé una nuova possibilità – fa sapere, Chiara Ferragni -. E oggi sento che la mia libertà non è solo un punto di arrivo, ma un inizio: quello di una nuova vita, più autentica, più forte e, finalmente, più mia“.