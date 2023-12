Il pandoro-gate sta facendo crollare l’impero di Chiara Ferragni. Il caso Balocco continua a far discutere e i fascicoli a carico della influencer ed imprenditrice digitale continuano ad aumentare. Intanto il suo account Instagram segna una fuga di followers. Cosa sta succedendo?

Chiara Ferragni dopo il caso pandoro perde follower su Instagram

L’operazione commerciale “Pandoro Pink Christmas” siglata da Chiara Ferragni con l’azienda Balocco sta costando caro all’imprenditrice digitale. Da giorni non si parla d’altro: il pandoro-gate è tra gli argomenti più caldi e discussi del momento con critiche feroci alla “blonde salad” che continua a perdere follower su Instagram. Non sono bastate le scuse di Chiara con tanto di jumpsuit da 600 euro, immancabilmente andato sold out, e la difesa di Donatella Versace, visto che l’impero Ferragnez comincia a crollare. Dopo la multa dell’antitrust da 1 milione di euro, l’influencer da 95mila a post si è chiusa in un silenzio social con il suo profilo Instagram che perde quotidianamente follower.

Una vera e propria emorragia di follower con il profilo Instagram che ha perso nel corso degli ultimi giorni ben 130 mila seguaci. Nonostante la Ferragni stia cercando di mascherare la fuga di follower con l’acquisto di bot e seguaci fake, i numeri parlano chiaro. Il 15 dicembre, giorno dell’inizio dello scandalo pandoro, la Ferragni era seguita da 29.728.112 fan. Il 23 dicembre i seguaci sono crollati a 29.599.555 con una perdita di 128.557 follower. Anche Fedez, il marito, perde consensi sui social nonostante l’appello del rapper: “io e mia moglie siamo due cose diverse“. Il crollo c’è stato, ma sicuramente meno importante rispetto alla moglie visto che il rapper è passato da 14.884.544 contro i 14.830.660. Una fuga di 53.894 follower.

Chiara Ferragni e il caso pandoro: le ultime news

Il caso pandoro è scoppiato come un fulmine a ciel sereno nella vita patinata di Chiara Ferragni. In tanti si domandano come sta Chiara dopo questa bomba mediatica e legale che potrebbe davvero concludersi nel peggiore dei modi per l’imprenditrice digitale. Alcuni amici della Ferragni hanno rivelato alla stampa: “è distrutta, non esce di casa da giorni“. L’impero Ferragni da 30 milioni di euro, creato in 14 anni lunghi anni di lavoro e sacrifici, ha subito un colpo davvero forte e diverse aziende e sponsor hanno voltato le spalle alla influencer.

A cominciare da Safilo Group, leader degli occhiali made in Italy, che con un comunicato stampa ha interrotto ogni tipo di collaborazione precisando “a seguito di violazione di impegni contrattuali assunti dalla titolare del marchio“. Ma non finisce qui, visto che il coordinatore di Fratelli d’Italia a Milano ha dato il via ad una raccolta firme per revocare l’Ambrogino d’oro motivando: “Chiara Ferragni ha usato la beneficenza per ottenere più follower e profitti“.