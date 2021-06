Chiara Ferragni nuovamente al centro delle polemiche, questa volta per una tazza di caffè che qualcuno ha definito “costosissima”. Ma vediamo il perchè della polemica e quanto costa veramente questa tazza di caffè che porta il nome della famosissima influencer.

Chiara Ferragni: la polemica per una tazza di caffè

La premessa è d’obbligo: ognuno può vendere quello che vuole al prezzo che desidera. Chiara Ferragni ha aperto un temporary bar a Milano. Si trova nel centro del capoluogo lombardo, in piazza del Carmine 1. Fino al 18 luglio, si potrà gustare un caffè, ma anche fermarsi per un brunch, un aperitivo o una cena. L’imprenditrice digitale sta promuovendo una Limited edition Nespresso personalizzata.

Nel temporale bar si vende un caffè particolare che qualcuno ha definito “molto costoso”. Ma quanto costa questo caffè?

Ecco quanto costa il caffè della Ferragni

Il caffè della Ferragni al centro della polemica costa 6 euro. Non si tratta di un semplice caffè espresso come possiamo berlo in qualsiasi altro bar, ma di una vera e propria ricetta con diversi ingredienti. Un caffè definito “speciale” che viene preparato secondo la “ricetta del caffè di Chiara”: caffè freddo con “note di cocco e un tocco di rosa”.

C’è chi grida allo scandalo, evidentemente non ha mai preso un caffè in centro a Venezia o in un’altra località turistica dove una tazzina di caffè espresso, al banco senza nemmeno sedersi al tavolino, arriva anche a costare 10 euro.

Prima l’acqua oggi il caffè: attaccare la Ferragni è ormai di moda

La polemica del caffè a 6 euro ricorda quella di qualche anno fa che ha avuto sempre come protagonista Chiara Ferragni.

Era il 2018 quando l’influencer milanese pubblicizzava una bottiglia da 75 cl di acqua Evian a 8 euro. Il popolo del web fin da subito aveva puntato il dito contro la Ferragni. Per loro la fashion blogger era colpevole di lucrare su un bene pubblico: l’acqua.

Insomma tutti contro Chiara, come se i prezzi dell’acqua prima e del caffè oggi li decidesse lei. C’è da ricordare che la bottiglia d’acqua Evian anche prima dell’arrivo di Chiara Ferragni come testimonial ha sempre avuto un costo molto alto.

Le polemiche però restano polemiche, soprattutto quando a parlare sono i risultati. Tutto quello che Chiara Ferragni tocca diventa oro. Ogni sua partnership pubblicitaria ha sempre portato benefici in termini di vendite ai brand.