‘Chiamatemi Maestra‘ è l’ultimo libro scritto da Alessandra Celentano. La professoressa di ballo di Amici23 nel corso degli anni ha sempre giudicato gli allievi con la massima serietà facendo capire il suo punto di vista sulla danza, senza peli sulla lingua. Non sono mancate alcune frasi ad affetto come quella contenuta nella copertina: “Disciplina, passione, curiosità e nessuna scusa“. Poche parole che sintetizzano il suo pensiero. Vediamo insieme di cosa parla il libro e dove trovarlo.

Alessandra Celentano, i suoi consigli sulla danza in Chiamatemi Maestra

Cattiva e fredda per molti, diretta e coerente per altri. Alessandra Celentano ha sempre fatto parlare di sé per i suoi giudizi sui ballerini di Amici. Se a volte è passata per una docente senza cuore, altre ha saputo spronare i ragazzi dandogli importanti consigli non solo sul ballo ma anche di vita. A chi vuole conoscere meglio la donna, oltre che la professionista seria e schietta, è rivolto questo libro.

‘Chiamatemi Maestra‘ è infatti un volume che racconta l’altro lato di Alessandra Celentano, quello più nascosto che non vediamo perché lontano dai riflettori. Nel libro infatti la maestra apre le porte a una parte di sé che non ha mai svelato a nessuno facendo capire quali sono i suoi sogni, dando consigli e ripercorrendo la sua carriera con ricordi che si fondono ad alcuni insegnamenti. Si parte di lei da piccola, quando a 8 anni mette piede per la prima volta in una sala di danza e non smetterà più di ballare facendo molti sacrifici.

“La danza è la mia vita. È stata il mio sogno da realizzare, il mio obiettivo da inseguire, il mio passato, il mio presente e il mio futuro. La danza è il mio tutto. La mia migliore amica, il mio grande amore. Non mi ha fatto dormire, mi ha fatto ridere, piangere, essere felice. E non mi ha mai lasciata. Non l’ho mai lasciata. La danza è quello che sono. Sono una ballerina, lo sono sempre stata e sempre lo sarò, anche se ora non posso più ballare. È la

mia identità“.

La Celentano ha da sempre disprezzato il buonismo e nel corso degli anni ha giudicato gli allievi pretendendo disciplina e dicendo sempre la verità, seppur qualche volta essa si sia rivelata molto dura.

“Per chi sogna di ballare non basta l’impegno. Ci sono sogni in cui credere è potere, ma la danza non è un sogno per tutti“.

Anche nei ringraziamenti si può capire il suo pensiero fuori dagli schemi: “Ringrazio tutto e tutti, perché ringraziare ti fa stare meglio!”.

La prefazione di Anbeta

Il libro, edito da Mondadori, vede la prefazione di Anbeta Toromani. L’ex ballerina di classico di Amici è da sempre considerata dalla sua maestra come un fiore all’occhiello del talent. Dopo il loro incontro nel 2003, Anbeta fu scelta come professionista del programma e spiega cosa l’ha colpita sin da subito della Celentano.

“È una grandissima lavoratrice e tutto ciò che ha ottenuto, come la sua partecipazione ad “Amici”, se l’è guadagnato con fatica e sudore. Spero che in questo libro abbia, una volta per tutte, messo le cose in chiaro e che le persone che lo leggeranno capiscano che la sua

presunta severità è prima di tutto professionalità: se “la Cele” è così esigente e perché lo è stata innanzitutto con se stessa. Mi auguro che venga fuori il suo lato più umano, quello di una persona che è prima una donna e poi un personaggio televisivo, che sa essere immensamente spiritosa, dedita, gentile e piena di cuore“.

‘Chiamatemi Maestra’ è disponibile dal 7 maggio 2024 in tutte le librerie ed è diviso in sei capitoli: Un bravo ballerino deve avere disciplina; deve studiare; essere curioso; deve prendersi cura del proprio corpo; sa che cosa è l’amore; deve sempre restare in movimento. Il costo è di 18.50 euro per un totale di 180 pagine.