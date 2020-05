Prendete la preparazione dei cosiddetti vip, personaggi più o meno famosi, e mixatela alle domande, talvolta difficilissime, di Chi vuol essere milionario, il fortunato gioco televisivo da tanti anni in onda anche qui in Italia. Il risultato? Potrebbe essere niente male, tanto che lo stesso Gerry Scotti sta pensando ad una versione del quiz almeno in parte “celebrity”.

Chi vuol essere milionario torna su Canale 5 a settembre 2020: in arrivo puntate con concorrenti vip?

Non ci credete? Sì, sì, proprio così. Intervistato a “Radio 105”, Gerry Scotti ha confermato che Chi vuol essere milionario tornerà su Canale 5 «a settembre» 2020 e «in un forma riveduta per evidenti ragioni di Covid». Ma non solo.

Nel suo intervento a “Take Away”, il programma radiofonico condotto da Daniele Battaglia e Diletta Leotta, Scotti ha anche aperto la strada alle cosiddette puntate vip, cioè realizzate con concorrenti famosi.

Sono state queste le parole dell’amato conduttore di Mediaset: «Faremo sicuramente una puntata a inviti. A me non piace usare la parola vip, però con personaggi famosi. A me piacerebbe che tu, Diletta, venissi col papà. Siete già invitati».

Tanto pare fattibile la cosa, che lo “Zio Gerry” ha già proposto una simpatica versione radiofonica di “Chi vuol essere squattrinato”. E guarda caso proprio con protagonisti la Leotta e il padre avvocato.

Chi vuol essere milionario in onda da 20 anni in Italia. Gerry Scotti da record: «Sono la persona al mondo che ha fatto più puntate»

Del resto, proprio oggi, venerdì 22 maggio 2020, Chi vuol essere milionario festeggia un importante anniversario: in Italia il quiz va in onda praticamente da 20 anni, con la prima puntata che fu trasmessa nel preserale di Canale 5 il 20 maggio 2000. Sembra ieri.

Quindi, in attesa di capire se la versione “famosa” del programma si farà davvero oppure no, in radio Gerry Scotti ha confermato il suo affetto per il format, anche perché lo lega ad una sorta di record: «Sono la persona al mondo che ha fatto più puntate», ha detto.

Appuntamento a settembre, allora, con la quindicesima edizione del popolare gioco tv. Il quiz non si ferma e, dopo la recente vincita da 1 milione di euro – trasmessa nelle ultime puntate, in onda dal 14 gennaio al 4 marzo 2020 – è pronto a ripartire. Ancora una volta.