I Dai Dai sono i campionissimi dell’edizione 2023 di Reazione a Catena. Il quiz show di Rai 1 è andato in onda anche durante il periodo invernale terminando il 1 gennaio con un torneo speciale che ha incoronato i tre giovani livornesi come vincitori. Vediamo insieme chi sono e quanto anno vinto nel corso delle puntate.

I Dai Dai, chi sono i campionissimi di Reazione a Catena 2023

Marco Liorni ha chiuso l’ultima puntata di Reazione a Catena incoronando i Dai Dai come campionissimi di questa edizione. La finale del Tornei dei Campioni che ha visto i trii più amati e vincenti sfidarsi tra loro, ha incoronato Simone, Marco e Mario come vincitori. All’ultimo gioco, quello dell’intesa vincente, hanno avuto la meglio sulle Tre e Lode ma poi non sono riusciti a indovinare la parola (primato tra “Personale” e “Mondiale”) e a portarsi a casa il montepremi.

Ma chi sono i Dai Dai? Il trio è composto da alcuni amici che sono nati o vivono a Livorno. Marco Voir è il più grande, nato nel 1992, vive nella città toscana con la fidanzata Kayleygh. Dopo essersi diplomato come perito informatico, lavora in un’agenzia di scommesse. Simone Costagliola, nato nel 1993, ha studiato Design della comunicazione al Politecnico di Milano e lavora per una multinazionale informatica. Il più piccolo, Simone ‘Mario’ Mariottini (del 1994), ha studiato informatica e lavora a Dublino per una multinazionale dell’e-commerce.

Quanto anno vinto nel corso delle puntate

I Dai Dai sono rimasti in carica per 28 puntate. Durante una di queste, è finite sul web una definizione che è stata censurata dalla Rai riferita ad una borsetta presa da una vecchietta. In totale sono riusciti a portarsi a casa un montepremi di oltre 82 mila euro in gettoni d’oro.

Come spiegato a Tv, Sorrisi e Canzoni, i tre giovani hanno anche rivelato come avrebbero speso quella cifra: tra viaggi, un’auto nuova e un regalo alla fidanzata.