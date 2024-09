Chi può batterci? conduttore, concorrenti vip e quando in tv

Tutto pronto per un nuovo gioco televisivo dal titolo di ‘Chi può batterci?‘. Si tratta del primo show in cui è il pubblico in studio ad avere la possibilità di sfidare una squadra di vip composta dai sei personaggi del mondo della tv, dello spettacolo e dello sport. Vediamo insieme quando andrà in onda e chi sono i sei concorrenti famosi.

Chi può batterci? Il nuovo show con Marco Liorni

Arriva su Rai1 un nuovo format che è pronto a divertire il pubblico in studio e quello da casa. Prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time, in collaborazione con Blu Yazmine, ‘Chi può batterci?‘ andrà in onda sabato 21 settembre 2024, in prima serata, alle ore 21.30. Il programma sarà trasmesso anche su Raiplay.

A condurre lo show ci sarà Marco Liorni che avrà un doppio ruolo: quello di presentatore e quello di concorrente e caposquadra di cinque personaggi famosi. Insieme a lui giocheranno Romina Power, Max Giusti, Pierpaolo Spollon, Diana Del Bufalo e Ivan Zazzaroni. Una squadra quindi composta da attori, cantanti e giornalisti che verranno sfidati dal pubblico presente in studio composto da un muro di 101 persone.

Il gioco infatti consiste in sei prove che metteranno alla prova intelligenza, abilità e cultura generale dei presenti. Ogni prova verterà su una materia e sarà composta da cinque domande. Ci sarà un membro della squadra vip come portavoce che cercherà di ottenere il punteggio più alto possibile per il proprio team. A sfidarlo è proprio il muro di concorrenti-spettatori che ad ogni domanda sbagliata verrà eliminato. Una voce dall’alto, Frank, darà gli argomenti e farà le domande.

Il pubblico può vincere un jackpot

Al termine delle sei prove, il concorrente più bravo del pubblico potrà sfidare, uno dopo l’altro, i sei componenti della squadra di vip capitanata da Marco Liorni. Se riuscirà a batterli, si porterà a casa un jackpot accumulato nel corso della serata.