Torna l’appuntamento con “Chi l’ha visto”, il programma di successo condotto da Federica Sciarelli in prima serata su Rai3. Curiosi di scoprire quali saranno le storie e i casi di cronaca nera al centro della puntata in onda questa sera, mercoledì 10 giugno 2020 in prima serata su Rai tre?

Chi l’ha visto, la diretta di mercoledì 10 giugno

Mercoledì 10 giugno 2020 alle ore 21.20 va in onda “Chi l’ha visto”, il programma dedicato alle persone scomparse e ai casi irrisolti e non di cronaca nera condotto da Federica Sciarelli.

Al centro della puntata la scomparsa di Madeleine Beth McCann, conosciuta come Maddie, la bambina inglese di soli tre anni di cui si sono perse le tracce la sera del 3 maggio del 2007 a Praia da Luz, una località di villeggiatura frazione di Lagos nella regione di Algarve, in Portogallo. A distanza di tredici anni dalla scomparsa della piccola Maddie, gli investigatori hanno una nuova pista: si tratta di Christian Brueckner, un uomo tedesco di 43 anni con già diverse condanne di pedofila e reati sessuali. L’uomo al momento è già in carcere in Germania dopo che era stato arrestato nel 2018 a Milano per reati di droga.

Chi l’ha visto puntate e streaming

Prosegue inarrestabile il successo di “Chi l’ha visto” di Federica Sciarelli, anche se negli ultimi giorni si rincorrono le voci di un possibile addio della giornalista e conduttrice al programma che, da sedici anni a questa parte, ha portato al grande successo. Ogni settimana, infatti, la Sciarelli registra ottimi ascolti con il 10% di share senza contare che sui social il programma è sempre in tendenza con l’hashtag #chilhavisto e #chilhavisters.

Intanto in attesa di scoprire se la Sciarelli lascerà o meno la conduzione del programma, ricordiamo che la diretta è su Rai3 e in contemporanea streaming sulla piattaforma RaiPlay. Se, invece, volete rivedere una delle vecchie puntate del programma è possibile farlo collegandosi al sito RaiPlay oppure tramite l’ App ufficiale SuperGuida Tv gratuita e disponibile per i terminali iOS e Android.

Chi volesse partecipare, invece, come pubblico nel programma, può inviare una richiesta utilizzando uno dei canali ufficiali del programma:

Chi l’ha visto facebook

twitter @chilhavistorai3

chi l’ha visto streaming: www.chilhavisto.rai.it

WhatsApp 345 313 1987