Federica Sciarelli lascia Chi l’ha visto? Queste le ultime news o meglio gli ultimi rumors che rimbalzano in rete. Pare infatti che la conduttrice tornerà in prima serata con una trasmissione politica nel venerdì sera di Rai3.

Federica Sciarelli, nuova stagione televisiva: all’orizzonte un programma serale

Grandi novità per quel che riguarda i palinsesti Rai. Infatti circola una notizia su una delle più note conduttrici di Viale Mazzini, Federica Sciarelli: pronta a lasciare Chi L’ha Visto per una trasmissione serale di impronta politica? Vediamo di capire meglio.

Da quasi 16 anni la Sciarelli conduce con successo il programma di Rai 3 alla ricerca di persone scomparse, Chi l’Ha Visto? Pare che ora ci siano grosse novità per lei. La conduttrice non lascerebbe la rete 3 del servizio pubblico radiotelevisivo ma si starebbe pensando per lei ad un programma di approfondimento politico al venerdì sera. Si prospetta quindi una nuova avventura professionale per la bravissima Federica.

Chi sostituirà Federica Sciarelli alla conduzione di Chi l’ha visto? Ecco le probabili candidate

In pole position per la conduzione di Chi l’ha visto, in sostituzione della Sciarelli ci sarebbe la giornalista Lidia Galeazzo, già al Tg2 e molto stimata dal neo direttore di Rai 3 Franco Di Mare. Come probabile candidata ci sarebbe anche Eleonora Daniele, come riporta Italia Oggi. La Daniele come sappiamo è diventata mamma da poco e per questo che al mattino non la vediamo in onda nel suo Storie Italiane, a cui è sopraggiunto Marco Liorni, con Italia Si, mattino. Ma ci sarebbero in lizza anche brave giornaliste di Rai 3, per valorizzare al massimo la rete, per volontà del neo direttore.

Certo se la notizia fosse confermata per i tanti fedelissimi della trasmissione sarebbe un vero e proprio choc. Moltissimi infatti il mercoledì sera si sintonizzano su Rai 3 per seguire la Sciarelli che negli anni è diventata un vero e proprio personaggio, tanto da meritarsi diversi commenti su Twetter con l’hashtag (ironica) #chilhavisters.

Quindi un compito davvero arduo per chi andrà a sostituirla! Ad ogni modo è anche desiderio della Sciarelli cambiare genere dal momento ha spesso dichiarato di voler cambiare trasmissione, anche per il forte stress psicologico nell’occuparsi di casi di cronaca nera. Ecco cosa dichiarava lo scorso aprile la Sciarelli al Fatto Quotidiano: “Ogni tanto, a fine stagione, chiedo di cambiare perché è un programma tosto e noi siamo delle spugne; in realtà ci credo fino in fondo. Il problema è che se dai il tuo aiuto a un familiare, non è che poi giri le spalle e attacchi il telefono; recentemente, a causa di un dramma, una collega della redazione è stata un’ora al cellulare per ascoltare lo sfogo di una donna appena colpita da un lutto”.

Cosa succederà? Staremo a vedere.