Torna l’appuntamento con Chi l’ha visto di Federica Sciarelli in prima serata su Rai3. Tutto pronto per la diretta del programma campione d’ascolti dedicato ai casi di cronaca nera recenti e del passato, ma anche a persone scomparse. Ecco i temi e le anticipazioni della puntata di stasera, mercoledì 20 dicembre 2023.

Chi l’ha visto, oggi su Rai3: la diretta di mercoledì 20 dicembre 2023

Mercoledì 20 dicembre 2023 dalle ore 21.20 va torna l’appuntamento con “Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera recenti e del passato, ma anche alle persone scomparse. Alla conduzione ritroviamo Federica Sciarelli pronta a raccontare e ricostruire alcuni dei casi di cronaca nera ancora irrisolti e non solo. Nella puntata di stasera spazio alla vicenda di Liliana Resinovich. Il corpo della 63enne scomparsa è stato trovato il 5 gennaio in un sacco della spazzatura. Stando all’autopsia, la donna è morta per scompenso cardiaco acuto, ma sono tanti i dubbi che attanagliano la vicenda.

La Sciarelli tornerà ad occuparsi della vicenda con documenti, filmati e testimonianze inedite per cercare di capire come è morta Liliana Resinovich? In studio ospite Sergio Resinovich, il fratello di Liliana.

Chi l’ha visto diretta del 20 dicembre 2023

Non solo, durante la diretta di mercoledì 20 dicembre 2023 di Chi l’ha visto, Federica Sciarelli si occuperà anche della scomparsa dell’imprenditore Salvatore Legari. I carabinieri stanno cercando nei pressi dell’argine di un fiume a poca distanza da una telecamera di videosorveglianza. Cosa è successo a Legari? L’uomo prima di sparire nel nulla è stato ripreso a bordo del suo furgone da una telecamera mentre transitava in zona.

Naturalmente durante la diretta spazio agli appelli, alle richieste di aiuto e alle segnalazioni di persone in difficoltà. Come sempre anche il pubblico da casa e i milioni di telespettatori sono parte attiva del programma visto che possono intervenire chiamando il numero di telefono 06.8262 oppure tramite i contatti social:

facebook: www.facebook.com/chilhavisto/

twitter @chilhavistorai3

sito: www.chilhavisto.rai.it

WhatsApp 345 313 1987.

L’appuntamento con Chi l’ha visto è il mercoledì in prima serata su Rai3.