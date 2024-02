Chi l’ha visto, il programma di grande successo presentato da Federica Sciarelli torna in prima serata su Rai3 con un nuovo imperdibile appuntamento. Ecco tutte le anticipazioni della puntata di stasera, mercoledì 14 febbraio 2024, del programma campione d’ascolti dedicato ai casi di cronaca nera recenti e del passato e alle persone scomparse.

Chi l’ha visto speciale stasera su Rai3: le anticipazioni di mercoledì 14 febbraio 2024

Mercoledì 14 febbraio 2024 dalle ore 21.20 appuntamento con una nuova puntata di “Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera recenti e del passato, ma anche alle persone scomparse. Nella puntata di stasera Federica Sciarelli torna ad occuparsi della morte di Liliana Resinovich: in studio ospite il marito Sebastiano Visintin. Cosa è successo alla donna? Durante la puntata si cercherà di far chiarezza sui tanti dubbi sulla morte della moglie e i dissapori con la famiglia di Liliana. Tutti però sono d’accordo su una cosa: Liliana non si è tolta la vita.

Tra i temi della puntata di stasera anche la misteriosa scomparsa di Philip Rogosky. Il producer e manager cinematografico molto conosciuto e noto a Roma, è scomparso una sera. Una volta uscito da casa per buttare la spazzatura non ha fatto più ritorno a casa. Cosa è successo? La moglie, gli amici, i colleghi si sono mobilitati, ma ancora nessuna notizia di Philip Rogosky.

Chi l’ha visto diretta del 14 febbraio 2024

Non solo, durante la puntata di stasera di mercoledì 14 febbraio 2024 di Chi l’ha visto, Federica Sciarelli si occupa anche della storia di Roberta, la ragazza di 26 anni trovata morta con la sciarpa della sua squadra del cuore legata al collo. Cosa è successo quella terribile notte a Roberta? In studio la mamma della vittima chiede se qualcuno ha visto o sentito qualcosa.

Come sempre durante la puntata spazio agli appelli, alle richieste di aiuto e alle segnalazioni di persone in difficoltà. Il pubblico da casa e i milioni di telespettatori che seguono il programma sono chiamati ad essere parte attiva del programma. In caso di avvistamenti o segnalazioni possono intervenire chiamando il numero di telefono 06.8262 oppure tramite i contatti social:

facebook: www.facebook.com/chilhavisto/

twitter @chilhavistorai3

sito: www.chilhavisto.rai.it

WhatsApp 345 313 1987.

L’appuntamento con Chi l’ha visto è il mercoledì in prima serata su Rai3.