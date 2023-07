L’ultima puntata di Chi l’ha visto si è conclusa con i saluti di Federica Sciarelli. La conduttrice e padrona di casa ha ringraziato tutto il pubblico e i telespettatori dando appuntamento a settembre.

Chi l’ha visto ultima puntata: i saluti di Federica Sciarelli

Federica Sciarelli nell’ultima puntata di Chi l’ha visto ha salutato i telespettatori di Chi l’ha visto dopo una stagione da record. La conduttrice, da diciannove anni insostituibile alla guida del programma dedicato agli scomparsi e ai casi di cronaca nera, ha congedato i milioni di telespettatori confermando la sua presenza nella prossima stagione. “Ci rivediamo a settembre naturalmente sempre su questa rete in diretta, ma voglio ringraziare tutta la squadra di Chi l’ha visto” dice la Sciarelli.

La giornalista e conduttrice ringrazia tutta la squadra del programma e il suo pubblico:

Voglio ringraziare tutti, naturalmente la squadra di Chi l’ha visto, ma poi persone che voi non vedete come i grafici che danno un contributo particolare e pazzesco a questo programma. Poi è ovvio ci sta la regia, gli operatori di studio, i tecnici, le maestranze, tutti coloro che lavorano in studio, ma ci sono anche i nostri centralinisti che ascoltano le vostre telefonate, i montatori. Allora posso ringraziare, vi prego, anche Nadia, la mia truccatrice, Sandro e Luigina che fanno si che sia sempre ordinata e apposto e senza di loro non lo sarei”.

Infine il grazie al suo pubblico: “vi auguro buone ferie, ci rivediamo a settembre. Grazie per il programma in realtà siete tutti voi, grazie arrivederci”

Chi l’ha visto 2022-2023, annata da record

Con l’ultima puntata di Chi l’ha visto si chiude una stagione da sogno dal punto di vista degli ascolti. Il programma di Federica Sciarelli è stato il più visto delle ultime settimane vincendo la sfida del prime time, in termini d’ascolti, sia mercoledì 14 e 21 giugno, registrando più di 2 milioni di telespettatori con uno share del 14%. Anche lo scorso 5 luglio ha trionfato con 1.890.000 spettatori e uno share del 13.9%.

Lo storico programma di Rai3 alla ricerca delle persone scomparse, tra casi irrisolti e misteri da risolvere si conferma uno degli appuntamenti più seguiti del piccolo schermo. La stagione televisiva 2022-2023, in termini di ascolti, ha visto il programma registrare una media del 12% di share fino alla vittoria consecutiva del prime time del mercoledì sera.