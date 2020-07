Torna “Chi l’ha visto“, il programma di successo condotto da Federica Sciarelli in prima serata Rai3. Proseguono anche in piena estate i casi di cronaca nera e delle persone scomparse. Scopriamo le anticipazioni della puntata in onda questa sera, mercoledì 15 luglio 2020 in prima serata su Rai tre.

Chi l’ha visto, la diretta di mercoledì 15 luglio 2020

Mercoledì 15 luglio 2020 alle ore 21.20 va in onda una nuova puntata di “Chi l’ha visto”, il programma dedicato alle persone scomparse e ai casi irrisolti e non di cronaca nera condotto da Federica Sciarelli.

Questa settimana al centro della puntata la scomparsa di Mauro Romano, il bimbo di 6 anni scomparso a Racale, provincia di Lecce. A distanza di 43 anni dalla scomparsa del piccolo Mauro, Federica Sciarelli torna ad occuparsi del caso con le ultime novità ospitando i genitori del ragazzo e l’avvocato Antonio La Scala.

Il caso di Mauro Romano, infatti, è stato riaperto a distanza di 43 anni con l’identificazione del presunto uomo che avrebbe rapito il piccolo Mauro il 20 giugno 1977. Non solo, durante la puntata spazio anche al caso di Mauro Pamiro, l’insegnante di informatica e musicista trovato morto. Per la morte dell’uomo al momento è indagata la moglie.

