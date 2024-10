Vittoria Guidi è la nuova PM di Spoleto in Don Matteo 14, fiction di successo di Rai 1 prodotta da Lux Vide. La nuova Pubblico Ministero è interpretata da Gaia Messerklinger, che noi di SuperGuidaTv abbiamo intervistato al Festival di Giffoni (Intervista a Gaia Messerklinger). Un’altra new entry quindi che rivoluzionerà in un certo senso la stagione 14, oltre a quella del nuovo capitano dei Carabinieri Diego Martini interpretato da Eugenio Mastrandrea.

Chi è Gaia Messerklinger? L’attrice che interpreta Vittoria Guidi, la PM in Don Matteo 14

Vittoria Guidi in Don Matteo 14 sarà la nuova PM di Spoleto. Il personaggio, interpretato dalla bellissima Gaia Messerklinger, subentra a quello dell’ormai ex PM Marco Nardi, protagonista fin da Don Matteo 11, interpretato da Maurizio Lastrico. In Don Matteo 14, torna dunque un Pubblico Ministero donna, dopo Bianca Venezia interpretata da Giorgia Surina.

Anche nella quattordicesima stagione della serie di successo firmata Raiuno, ci sono tante novità che però non faranno perdere alla fiction la sua essenza. L’addio di Terence Hill sostituto da Don Massimo, interpretato da Raoul Bova, nonostante tutto, alla fine ha funzionato.

Carriera, film e fiction di Gaia Messerklinger

La nuova PM Vittoria Guidi è interpretata dall’attrice Gaia Messerklinger. Nata l’8 gennaio 1989, l’attrice laureata in Giurisprudenza, ha iniziato la sua carriera a 17 anni, prima come modella e poi come attrice. Il debutto come attrice avviene grazie alla fiction Nebbie e delitti e successivamente conquista un ruolo in Fuoriclasse.

Tra le esperienze più note della Messerklinger, ricordiamo quella nella serie Mediaset regina d’ascolti Le Tre Rose di Eva e nelle ormai storiche soap CentroVetrine su Canale 5 e Il paradiso delle signore su Rai1. Al cinema ha recitato nei film Fuga da cervelli e Non è un paese per giovani. Ultimamente è stata nel cast della fiction Brennero in onda su Rai 1.

Cinema e Teatro

Non solo cinema e fiction nella vita lavorativa di Gaia Messerklinger. L’attrice infatti nel 2018 debutta a teatro con la commedia Boeing Boeing, per la regia di Mark Schneider, al fianco di Giorgio Lupano e Gianluca Ramazzotti. Nello stesso anno, è la protagonista femminile dello spettacolo Come se fosse lei, di e con Pino Quartullo.