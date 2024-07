Gaia Messerklinger è stata premiata al Festival di Giffoni 2024 con l’Explosive Talent Award. Un premio per il talento consegnato all’attrice piemontese che ha preso parte a Supersex interpretando Moana Pozzi ed è anche nel cast della prossima stagione di Don Matteo. Vediamo insieme cosa ha rivelato ai nostri microfoni.

Intervista all’attrice Gaia Messerklinger

Sorridente e poliedrica. Gaia Messerklinger ha incantato i giovani presenti al Giffoni raccontando cosa ha provato a girare alcune scene di sesso con Alessandro Borghi in Supersex. Nella serie su Rocco Siffredi, l’attrice piemontese interpreta Moana Pozzi, un personaggio realmente esistito.

Cosa hai provato a essere Moana. In Supersex viene mostrata da un punto di vista più intimo, non solo la pornostar conosciuta da tutti.

È stato molto, molto bello. Un grande arricchimento per me sia come interprete che come donna perché mi sono dovuta approcciare alla sua storia che mi ha dato degli spunti davvero molto interessanti anche da un punto di vista personale. E poi da interprete naturalmente ho dovuto fare un lavoro molto approfondito. Quando ti approcci ad un personaggio che è realmente esistito lavori meno con l’immaginazione ma anche di più, soprattutto nel suo caso, con il corpo, le movenze, le espressioni e la voce.

Mi è stato richiesto di fare un lavoro molto specifico che è stato complesso ma devo dirti mi ha dato molto soddisfazione perché è stata scritta una Moana donna, complessa. Si voleva raccontare un qualcosa che andasse al di là di quella che era la sua professione, ma senza scindere sicuramente quella che era una parte importantissima della sua vita. È stato un compito difficile ma come tutte le sfide, più sono difficili e più c’è la soddisfazione di dire ok.

Prossimamente la vedremo in Don Matteo, cosa ci può anticipare del suo personaggio?

Poco. Però siamo in un contesto completamente diverso perché lì interpreto un pubblico ministero dove sono una donna in carriera, decisa ma anche che sogna l’amore.

Da spettatrice di serie, cosa le piace vedere?

Guardo di tutto perché sono una spettatrice ‘studiosa’, guardo sempre le serie con l’occhio dell’interprete. Mi piace vedere le performance degli attori per ‘rubare’ un po’ di cose e si impara moltissimo guardando gli altri.

L’abbiamo vista anche ne I Fantastici 5, ci sarà una seconda stagione?

Al momento non lo so, non è in programma. Lì c’era la volontà di lavorare su un tema importante e questo ha creato un grandissimo spirito di squadra, una grande cooperazione tra tutte le persone che hanno lavorato al progetto ed è stato molto divertente. Io avevo questo personaggio molto frizzante, anche lei con una femminilità molto forte, giocosa. Lì mi sono detta che con quel personaggio mi potevo divertire e così è stato.