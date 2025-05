La Finale si avvicina a passi da gigante. Cosa accadrà nella puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi del 3 maggio?

Anticipazioni Amici di Maria De Filippi: gli ospiti

Le anticipazioni su Amici di Maria De Filippi ci svelano in primis chi saranno i nuovi ospiti che la direttrice della scuola ha chiamato per il nuovo e attesissimo appuntamento che andrà comunque in onda anche durante la giornata di lutto per la morte di papa Francesco. Chi arriverà in studio?

ospiti musicali :

: ospiti comici :

: giudici: Cristiano Malgioglio – che ha da poco compiuto 80 anni -, Elena D’Amario e Amadeus

