Venerdì 31 gennaio, in prima serata su Canale 5, è andata in onda l’ultima puntata di Io Canto Senior 2025, il talent show dedicato ai migliori interpreti over 45, condotto da Gerry Scotti con la direzione artistica di Roberto Cenci. A trionfare nella prima edizione è stato Alessandro Rea, che ha avuto la meglio nella sfida finale tra i 12 concorrenti rimasti in gara. Con la sua vittoria, si è aggiudicato il montepremi di 30.000 euro in gettoni d’oro.

Alessandro Rea, chi è il vincitore di Io Canto Senior 2025

La vittoria di Alessandro Rea a Io Canto Senior 2025 è arrivata al termine di una serata ricca di musica e spettacolo, ma il suo trionfo non era affatto scontato all’inizio della puntata. Il 47enne romano, infatti, si era posizionato a metà classifica dopo la prima manche, per poi mettere in atto una straordinaria rimonta.

Nel corso delle prime due manche, sei concorrenti hanno dovuto abbandonare la gara. Successivamente, nella manche dedicata ai duetti, Alessandro ha cantato Kiss insieme a Fausto Leali, conquistando un posto tra i quattro super finalisti. Insieme a lui, a contendersi il titolo, sono arrivati in finale anche Saba De Rossi, Gabriele Paolucci e Giorgio Zuccolo.

Alessandro Rea, 47 anni, romano, è assistente capo della polizia penitenziaria presso il carcere di Rebibbia, ma la sua passione per la musica lo accompagna fin da bambino. A raccontarlo è stata sua madre, presente in platea, che ha condiviso con Gerry Scotti un tenero aneddoto: a soli due anni, Alessandro scappò di casa con la sua piccola chitarra per andare a cantare una serenata alla nonna, dimostrando già allora il suo amore per il canto.

Nell’intervista finale, il vincitore di Io Canto Senior ha espresso la sua felicità per avere la madre accanto in un momento così speciale, sottolineando che “da lei è cominciato tutto”. È stata proprio lei, infatti, a segnalargli il casting della trasmissione e a spingerlo a iscriversi e partecipare alle selezioni.

“Non volevo iniziare questo percorso, ma una volta convinto sono andato al primo provino e da lì è stata un’esperienza incredibile. Mia mamma c’è stata anche quando la vita mi ha portato a fare altre scelte”, ha raccontato.

Per questo motivo, condividere il trionfo con lei è stato per lui un gesto naturale e significativo. Oltre alla soddisfazione di essere stato incoronato primo vincitore di Io Canto Senior, Alessandro Rea si è aggiudicato anche il montepremi di 30mila euro.

Per celebrare la vittoria, ha scelto di esibirsi con My Way, dedicandola invece a suo padre.