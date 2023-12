Al Grande Fratello 2023 è entrata anche Rosanna Fratello, la cantante di “Sono una donna non sono una santa” come nuova concorrente! La cantante, molto attiva negli anni ’70, ha accettato di mettersi in gioco nel reality show di successo di Canale 5. Conosciamola meglio!

Rosanna Fratello, chi è la concorrente del Grande Fratello 2023? Il successo nella musica con “Sono una donna, non sono una santa”

Rosanna Fratello al Grande Fratello 2023. La cantante ed attrice pugliese è una delle nuove concorrenti del reality show presentato da Alfonso Signorini in prima serata su Canale 5. Classe 1951, Rosanna è nata il 26 marzo a San Severo, Puglia, sotto il segno dell’Ariete. Giovanissima lascia la Puglia e si trasferisce a Cinisello Balsamo, in Lombardia, dove trascorre l’infanzia e l’adolescenza.

Nel 1967 muove i primi passi nel mondo della musica: nel 1969 è in gara al Festival di Sanremo con il brano “Il treno”. E’ l’inizio di una serie di partecipazioni alla kermesse canora italiana: sei le partecipazioni all’attivo con diversi brani. La consacrazione arriva per con la canzone “Sono una donna, non sono una santa“, scritta da Paolo Madeddu. Non solo, la Fratello si fa apprezzare anche come attrice recitando in alcuni film: “Sacco e Vanzetti del 1971, La mano nera del 1973 e La legge violenta della squadra anticrimine del 1976.

Rosanna Fratello vita privata, il marito e la morte del fratello

Ma passiamo alla vita privata di Rosanna Fratello, nuova concorrente del Grande Fratello 2023. La cantante di “Sono una donna non sono una santa”, nell’apice della sua carriera artistica si è sposata con Pino Cappellanno. Dal loro amore è nata la figlia Guendalina che nel 2010 li ha resi nonni! Un grande amore quello nato tra i due, visto che Rosanna e Pino sono innamorati da più di 50 anni!

La vita di Rosanna Fratello è stata segnata anche da un momento difficile: la morte del fratello Giovanni. “A distanza di anni, ho sempre ben presente mio fratello Giovanni. Ha avuto una vita breve, segnata da una malattia e che alla fine ha deciso non voler esserci più. Questa è stata la cosa più dolorosa” – ha raccontato proprio la cantante parlando del fratello morto suicida. Proprio parlando del fratello ha aggiunto: “mai mi sarei aspettata un gesto del genere, ma non ce la faceva più. Era arrivato ad un estremo grave. Mi ricordo che due secondi prima eravamo entrati in camera io e mia madre per stare con lui. Siamo andate in cucina e abbiamo sentito un botto pazzesco e mio fratello poi non c’era più. Questa è stata la cosa peggiore che una madre e una sorella potessero vivere. Non lo auguro a nessuno“. Una storia di grande dolore che sicuramente la cantante racconterà e condividerà con i concorrenti, ma anche con il grande pubblico del GF!