Nicolas Vaporidis vince L’Isola dei Famosi 2022, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Dopo ben 99 giorni di permanenza sull’isola in Honduras, il pubblico da casa con il televoto ha voluto premiare il naufrago con una percentuale altissima: l’87% delle preferenze, battendo all’ultimo televoto Luca Daffrè. Ma chi è Nicolas Vaporidis? Ecco tutto quello che sappiamo sul vincitore de L’Isola dei Famosi 2022.

Chi è Nicolas Vaporidis: il vincitore de L’Isola dei Famosi 2022

Nicolas Vaporidis nasce a Roma il 22 dicembre 1981, da padre greco e madre romana, che si separarono quando era piccolo. Nel 2000 ottiene la maturità al liceo classico statale “Luciano Manara” di Roma, successivamente si iscrive alla Facoltà di Scienze della comunicazione dell’Università la Sapienza sempre nella Capitale.

La permanenza a Londra

Abbandona gli studi e decide di trasferirsi a Londra, dove rimarrà più di un anno lavorando come cameriere, seguendo corsi di inglese e frequentando i corsi di recitazione presso il Lee Strasberg Theatre Institute. Tornato in Italia frequenta per pochi mesi la scuola di recitazione Teatro Azione, diretta da Cristiano Censi e Isabella Del Bianco. Successivamente decide di ritrasferirsi nuovamente a Londra.

La carriera tra film di successo e serie tv

Nel 2002 interpreta il primo film, “Il ronzio delle mosche”, regia di Dario D’Ambrosi; l’anno dopo ottiene un ruolo da protagonista nel film “13dici a tavola” per la regia di Enrico Oldoini. Sempre con Oldoini, gira la miniserie tv “A casa di Anna”, in onda su Rai 1 nel 2004. Nello stesso anno è co-protagonista del cortometraggio “Corpo immagine”, diretto da Marco S. Puccioni. Nel 2005 è nel cast della serie tv “Orgoglio” capitolo terzo, trasmessa da Rai Uno nel 2006 e diretta da Giorgio Serafini e Vincenzo Verdecchi, e in un piccolo ruolo in “Ti amo in tutte le lingue del mondo”, diretto da Leonardo Pieraccioni, mentre nel 2006 appare nell’episodio “Testimone silenzioso” della serie tv di Canale 5, “R.I.S. 2 – Delitti imperfetti”, regia di Alexis Sweet.

Il successo con “Notte prima degli esami”

Il grande successo arriva sempre nel 2006 con un ruolo da protagonista nel film “Notte prima degli esami”, diretto da Fausto Brizzi. Nel 2007 escono nelle sale i film “Notte prima degli esami – Oggi”, dove ha un ruolo da protagonista, e “Last Minute Marocco”. Nello stesso anno gira “Cemento armato”, opera prima di Marco Martani, e “Come tu mi vuoi”, con la regia di Volfango De Biasi.

Nello stesso anno esce anche il suo romanzo “Bravissimo a sbagliare”. Nel 2008 recita la parte di Massimo nel film “Questa notte è ancora nostra”, diretto dai registi Paolo Genovese e Luca Miniero. Nel 2009 torna sul grande schermo con il film “Iago”, con la regia di Volfango De Biasi. Nello stesso anno interpreta e produce il film di Riccardo Grandi “Tutto l’amore del mondo”. Nel 2010 torna a lavorare con Fausto Brizzi nel film “Maschi contro femmine”.

Nel 2012 gira “Ci vediamo a casa” di Maurizio Ponzi. Nel 2013 gira con la regista cilena Alicia Sherson “Il futuro”, film tratto da un libro di Roberto Bolaño. Nel 2017 ottiene un ruolo nel film “Tutti i soldi del mondo”, diretto da Ridley Scott. La sua prima esperienza televisiva è proprio L’Isola dei Famosi 2022 uscendone vincitore con l’87% dei voti.

Vita privata: ex fidanzate, il matrimonio con Giorgia Surina e la nuova fidanzata di Nicolas Vaporidis

Dopo essere stato fidanzato con Cristiana Capotondi e Ilaria Spada, nel 2012 Vaporidis ha sposato Giorgia Surina, dalla quale ha poi divorziato nel 2014. Non appena sbarcato sull’Isola dei Famosi, Nicolas aveva detto di essere single. Successivamente si è scoperto che ha una fidanzata a Londra di cui è molto innamorato e che ha cercato di proteggere sin dal primo giorno della sua avventura televisiva, lasciando segreto il suo nome e la loro relazione. La lontananza ha fatto sì che l’attore poi confessasse di essere fidanzato.

Di Ali, la fidanzata di Nicolas Vaporidis, non si ha alcuna notizia. Sappiamo che è bionda, come confessato da Ilary Blasi nel rivelare di aver scoperto il segreto dell’attore. Tra i follower del naufrago, una bionda di nome Ali in effetti ci sarebbe.