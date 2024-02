Conosciamo meglio, sia dal punto di vista privato che professionale, Mr Rain, cantante trentenne italiano che quest’anno parteciperà al Festival di Sanremo in gara con i big.

Chi è Mr Rain: brevi cenni biografici e vita privata

Mattia Balardi, in arte Mr Rain, nasce a Desenzano, sul Lago di Garda, il 19 Novembre 1991 (Scorpione). L’amore per la musica lo accompagna fin dalla più tenera età e, dai 18 anni in poi, diventa la sua professione.

Il giovane è molto riservato e cerca di non far trapelare nulla sulla sua sfera privata. A quanto si sa, convive a Milano con la fidanzata Juliana Ghidini, una ragazza che non appartiene al mondo dello spettacolo e della quale non sappiamo praticamente nulla (per ora).

La depressione di Mr. Rain

Mr Rain, che scrive solo quando piove perché, dice, si sente più ispirato, non ha mai nascosto di soffrire di depressione e di aver passato momenti davvero bui. Il tema della salute mentale gli sta molto a cuore e, in proposito, ha più volte dichiarato che essa è un diritto di tutti e che chiunque dovrebbe potersi permettere l’accesso alle cure necessarie.

Affidarsi all’amore delle persone care e all’esperienza di un bravo medico, afferma Mr Rain, è la strada giusta per uscire dal tunnel di una malattia che colpisce sempre più persone ma che, per certi versi, costituisce ancora un tabù. Parlarne e non vergognarsi è il primo passo verso la guarigione.

Carriera di Mr Rain

Per Mr Rain il primo incontro con il grande pubblico sopraggiunge con le audizioni di X Factor 13, che subito dopo danno al giovane la possibilità di esibirsi dal vivo aprendo i concerti di artisti affermati come Emis Killa, Salmo e Fedez.

Il primo album risale al 2014, mentre Carillon è stato il suo primo singolo di successo, a cui hanno fatto seguito, fra gli altri, Ipernova e Anche i grandi piangono.

Tuttavia forse, al momento, le performance migliori di Mr Rain sono quelle sanremesi. Dopo aver stupito la platea in sala e gli spettatori a casa nel 2022 nella serata dei duetti, a Sanremo 2023 il cantante è addirittura salito sul podio, classificandosi terzo e circondato da un coro di bambini, con Supereroi. Ora torna all’Ariston, dove è tra i favoriti per la vittoria finale.

Sanremo 2024 e Instagram

Mr Rain gareggerà a Sanremo 2024 con il brano Due altalene. Se volete saperne di più sul suo conto ed essere sempre aggiornati sui suoi impegni, festival compreso, questo è il profilo instagram.