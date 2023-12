Monia La Ferrara è una nuova concorrente del Grande Fratello 2023. Dopo la notizia che l’edizione 2023 si concluderà a marzo 2024 e non più a dicembre come inizialmente previsto, Alfonso Signorini ha annunciato l’ingresso di nuovi concorrenti. Tra questi c’è anche Monia, ex fidanzata di Massimiliano Varrese ed ex compagna di una calciatore famoso. Conosciamola meglio.

Monia La Ferrara, chi è la concorrente del Grande Fratello 2023? Ex fidanzato e marito

Nella casa del Grande Fratello 2023 è arrivata una nuova concorrente. Si tratta di Monia La Ferrara, ex assistente di volo ed ex fidanzata di Massimiliano Varrese. La donna, nata in Sicilia, ha 35 anni e in passato è stata legata ad un calciatore famoso. Proprio così, l’ex assistente di volo è stata per diverso tempo con il calciatore polacco Błażej Augustyn. Un grande amore suggellato anche dalla nascita di due splendide figlie: Nicole e Sophia. Ad un certo punto però l’idillio si è rotto e Monia ha deciso di allontanarsi dall’ex compagno crescendo da sola le sue bambine.

Per il resto non è dato sapere di più sul conto di Monia. Dopo aver lavorato come hostess di volo, oggi la donna è una responsabile commerciale. E’ felicemente single, ma chissà che nella casa del Grande Fratello non possa incontrare l’amore!

Monia La Ferrara e la storia con Massimiliano Varrese

Proprio nella casa del Grande Fratello 2023, Monia La Ferrara ha rivisto un suo vecchio amore. Si tratta di Massimiliano Varrese con cui ha vissuto una lunga storia d’amore con tanto di convivenza. Proprio l’attore dalle pagine di Novella 2000 aveva racconta la sua storia così: ci siamo conosciuti in aeroporto, fa l’assistente di volo ed è da qualche mese che stiamo insieme. La nostra è una bella storia. Di più non dico, però. Quando l’ho fatto in passato la mia vita privata è andata in frantumi”. I due sono stati insieme nel 2009 e rivedersi nella casa del GF è stato un colpo al cuore.

“Sono emozionatissima, ci è voluto il Grande Fratello e il destino per farci incontrare nuovamente dopo 15 anni”– sono le prime parle di Monia una volta varcata la porta rossa di Cinecittà. La nuova concorrente del GF ha poi aggiunto: “in questi 15 anni abbiamo vissuto cinquanta vite, siamo diventati grandi, genitori, abbiamo comportamenti diversi e siamo persone migliori. Ti vedo e sono orgogliosa di te“. La reazione dell’ex Massimiliano Varrese è stata di incredulità, ma anche gioia nel riabbracciarla: “sei sempre uguale, sempre bellissima. Ci siamo lasciati tanti anni fa, ero in un periodo buio in cui volevo restare un po’ da solo. All’epoca era piccola, ma con bei valori, a tal punto che l’ho seguita e so che ha avuto una bellissima famiglia“.