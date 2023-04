Chi è Marta Fascina, compagna di Silvio Berlusconi? Al fianco del Cavaliere dal 2020, poco dopo che quest’ultimo aveva messo fine alla lunga relazione con Francesca Pascale, siamo abituati a vederla, sempre impeccabile, nelle occasioni ufficiali, ma quasi mai in quelle meno formali. La Fascina infatti (si pronuncia Fascìna, con l’accento sulla i), è una donna molto riservata, poco avvezza a rilasciare interviste, ma sembra che abbia un ascendente fortissimo su Berlusconi e che lo condizioni anche dal punto di vista politico.

Ora che il leader di Forza Italia è ricoverato al San Raffaele di Milano per curare un’infezione polmonare e la leucemia da cui è affetto da circa un paio d’anni, le telecamere riprendono spesso Marta recarsi al capezzale dell’uomo che ama. Ma cosa sappiamo su di lei? Non moltissimo in realtà, ma alcune informazioni essenziali le trovate di seguito.

Chi è Marta Fascina: biografia essenziale

Marta Antonia Fascina è nata a Melito di Porto Salvo (Reggio Calabria) il 9 Gennaio del 1990 (Capricorno). All’età di 8 anni si è trasferita a Portici, vicino Napoli, dove è cresciuta. Diplomata al Liceo Classico Flacco, è laureata in Lettere.

Prima di entrare in politica ed essere eletta alla Camera dei Deputati nelle fila di Forza Italia, la Fascina si è occupata di pubbliche relazioni ed ha lavorato nell’uffio stampa del Milan e per la fondazione Milan.

Il 25 Settembre 2022 è stata rieletta alla Camera.

Il legame con Silvio Berlusconi

Marta Fascina e Silvio Berlusconi, al momento, non sono sposati. Nel Marzo del 2022 hanno organizzato una grande festa a villa Gernetta a Lesmo, nella quale hanno celebrato l’unione, “l’amore” ha dichiarato il Cavaliere, ma di vere nozze, al momento, non se ne parla.

All’evento, puntualmente ripreso da varie testate giornalistiche specializzate in cronaca rosa e gossip, hanno partecipato molti ospiti vip, fra cui il politico Matteo Salvini, il critico d’arte Vittorio Sgarbi e l’amico di sempre Adriano Galliani (sembra sia stato lui a “spingere” la giovane Fascina nell’ambiente berlusconiano). Un anno fa, incalzato dalle domande dei reporter sulla scelta di non sposarsi “veramente”, Berlusconi rispose che “Il rapporto di amore e stima e di rispetto che mi lega alla signora Marta Fascina è così profondo e solido che non c’è alcun bisogno di formalizzarlo con un matrimonio”.